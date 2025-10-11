Homenatge a Miquel Caminal, al camp aeri del Pla de les Forques

El Pla de les Forques de la Seu d’Urgell acollirà aquest diumenge, dia 12 d’octubre, al matí (10.30 h), un acte d’homenatge a Miquel Caminal, organitzat pel Club Sedis Aeromodelisme. En el transcurs d’aquesta trobada, oberta a tothom, es farà la descoberta d’una placa commemorativa, col·locada damunt d’una roca de grans dimensions, amb què l’entitat i l’Ajuntament urgellenc volen recordar qui fou el fundador i impulsor d’aquesta i d’altres iniciatives esportives de la ciutat i de l’Alt Urgell. Caminal va morir l’agost de 2024, als 71 anys.
Al darrer ple municipal l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, va anunciar la celebració d’aquest reconeixement pòstum que també vol servir per a recordar l’important llegat que Miquel Caminal ha deixat en l’esport local, però també en d’altres àmbits com el social, l’econòmic i el polític. I a més de totes les moltes activitats en què va estar implicat, Barrera en reivindica especialment que “va ser una bona persona, entranyable, amb qui sempre es podia parlar de tot i que sempre tenia una bona paraula i una bona conversa encara que poguessis pensar diferent que ell”. Per tot plegat, el batlle urgellenc conclou que “és una persona que es mereix aquest homenatge”.
El ple de l’Ajuntament de la Seu va aprovar aquest novembre passat, per unanimitat, posar el nom de Miquel Caminal al camp de vol del Pla de les Forques. Un acord que ara culminarà amb la descoberta d’aquesta placa commemorativa. En aquell plenari tots els grups municipals van coincidir a elogiar la trajectòria política i vital de Caminal; i des d’ERC, el partit del qual havia format part, Francesc Viaplana va agrair el suport unànime a la proposta i va afirmar que l’exregidor serà recordat sobretot perquè “era una molt bona persona, sempre disposat a ajudar”, com també “per tot el que va fer per la Seu, la comarca i el territori”
Nascut a Arfa l’any 1952, Miquel Caminal Cerdà va exercir com mestre industrial i va regentar la seva pròpia empresa dedicada a manteniments industrials, al sector del metall i al disseny de màquines molt diverses. A partir de l’any 1987 també va entrar en la política municipal amb ERC, primer com a regidor a Ribera d’Urgellet i més endavant, entre 2003 i 2015, a l’Ajuntament de la Seu, on al 2011 va arribar a ser candidat a l’alcaldia. Entre 2019 i 2023, al final de la seva trajectòria política, va exercir com a senador per la circumscripció de Lleida.
En l’apartat esportiu, Caminal va ser impulsor i fundador del Club Sedis Aeromodelisme, una activitat de la qual n’era un gran aficionat i expert. A més a més, també havia estat cofundador del Club Hoquei Cadí i havia estat implicat en els inicis del Club Esquí de Fons Urgellet-Cerdanya (CEFUC) i el Club Cadí Canoë-Kayak, a banda de ser membre de la secció d’esquí nòrdic del Centre Excursionista de Catalunya.