Ho sabies? Quines tècniques d’estudi funcionen realment i quines no

Quan arriba l’hora d’estudiar, molts estudiants repeteixen rutines que han vist sempre: rellegir apunts, subratllar amb colors o passar hores davant del llibre esperant que la informació “entri”. Però la realitat és que no totes les tècniques d’estudi són igual d’efectives. Algunes funcionen molt millor del que sembla, i d’altres, tot i ser populars, aporten poc.
Una de les estratègies que sí que dona bons resultats és posar-se a prova. En lloc de limitar-se a llegir, intentar recordar la informació sense mirar els apunts obliga el cervell a treballar de veritat. Fer esquemes de memòria, respondre preguntes o explicar el tema en veu alta són maneres senzilles de comprovar què s’ha entès i que encara falla.
Relacionat amb això, espaiar l’estudi també és clau. Estudiar una mica cada dia acostuma a ser molt més útil que fer maratons d’última hora. Encara que sembli que es reté menys en el moment, a llarg termini la informació es consolida millor. És aquell clàssic “anar fent” que sovint es menysté, però que marca la diferència.
Una altra tècnica que funciona és connectar idees. Quan un contingut nou es relaciona amb coses que ja coneixem, és més fàcil d’entendre i recordar. Per això, fer esquemes amb sentit, buscar exemples reals o intentar explicar el tema amb paraules pròpies ajuda molt més que memoritzar sense entendre.
En canvi, hi ha pràctiques molt habituals que no són tan útils com semblen. Rellegir el llibre diverses vegades pot donar una falsa sensació de domini, però sovint és una activitat passiva. El mateix passa amb subratllar-ho tot: si no hi ha una reflexió darrere, només es converteix en una feina mecànica.
També cal desconfiar de les sessions llarguíssimes sense descans. Estudiar durant hores seguides sol ser poc eficient; la concentració baixa i el rendiment també. Fer pauses curtes ajuda a mantenir l’atenció i a evitar la saturació.
Al final, estudiar bé no és tant qüestió de temps com de mètode. No es tracta de fer més hores, sinó de fer-les millor. Cada persona ha d’anar trobant què li funciona, però hi ha un principi que es repeteix: aprenem més quan participem activament en el procés.