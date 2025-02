Ho sabies? Les “zones blaves” del planeta on es viu més bé

Un dibuix del planeta terra (Getty images)

Les “zones blaves” són regions del món on la població viu de manera extraordinàriament longeva i saludable. El terme va ser popularitzat per Dan Buettner, investigador i escriptor, en col·laboració amb National Geographic, quan va identificar cinc localitats on el nombre de persones que superen els cent anys és significativament superior al de la resta del planeta.

Aquestes zones no només es caracteritzen per la longevitat, sinó també per la qualitat de vida i la baixa incidència de malalties cròniques com la diabetis, les malalties cardíaques i el càncer. Les cinc zones blaves identificades són les següents:

Sardenya, Itàlia A la regió muntanyosa de Barbagia, a Sardenya, es troben algunes de les comunitats amb la concentració més gran d’homes centenaris. La seva dieta mediterrània, rica en verdures, llegums i oli d’oliva, combinada amb una vida activa i forts vincles socials, sembla ser clau per a la seva longevitat.



Okinawa, Japó Les dones d’Okinawa tenen una de les taxes de longevitats més altes del món. La seva dieta inclou molts vegetals, tofu i peix, i practiquen “ikigai”, un concepte que es pot traduir com a “raó de ser”, que els dona un propòsit vital.



Loma Linda, Califòrnia, Estats Units Aquesta comunitat és predominantment adventista del setè dia, un grup religiós que promou una dieta vegetariana, l’abstinència del tabac i l’alcohol, i un fort enfocament en la fe i la vida comunitària.



Península de Nicoya, Costa Rica A la regió de Nicoya, els habitants consumeixen una dieta bàsica basada en mongetes, blat de moro i fruita tropical. Els forts lligams familiars i socials també contribueixen a la seva salut i felicitat.



Icària, Grècia Aquesta àrea insular té una taxa inusualment baixa de demències i malalties cròniques. La seva dieta mediterrània, rica en peix, verdures i herbes silvestres, juntament amb un ritme de vida relaxat i un fort sentit de comunitat, sembla ser fonamental.





Malgrat les diferències culturals i geogràfiques, les zones blaves comparteixen certs patrons de vida que semblen ser crucials per a la longevitat i la salut: