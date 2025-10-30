Ho sabies? La llibreria Bertrand de Lisboa, la més antiga del món en funcionament

La llibreria Bertrand, situada al barri del Chiado, al cor de Lisboa, és un dels tresors culturals més importants de Portugal i un autèntic punt de referència per als amants dels llibres d’arreu del món. Reconeguda oficialment pel Guinness World Records com la llibreria més antiga del món en actiu, aquest establiment combina història, literatura i un encant especial que la converteixen en una visita imprescindible.
La història de la Bertrand comença l’any 1732, quan el llibreter francès, Pedro Faure, va obrir la primera botiga al carrer Loreto. Poc després, amb el matrimoni amb una de les germanes Bertrand, l’establiment passaria a ser gestionat per la família Bertrand, que li donaria el nom i el prestigi que encara conserva.
Tot i que va patir greus danys arran del terratrèmol de Lisboa de 1755, la llibreria va renéixer al seu emplaçament actual, al carrer Rua Garrett, número 73, on continua oberta més de dos-cents cinquanta anys després.
Entrar a la Bertrand és com fer un viatge al passat. Les seves sales acollidores, amb prestatgeries de fusta, passadissos plens de llibres i un ambient tranquil, evoquen segles de vida literària. Està formada per diverses sales que porten el nom d’autors portuguesos destacats, com Eça de Queirós o José Saramago, creant un recorregut cultural dins mateix de la llibreria.
A més de vendre llibres, és un espai de trobada: s’hi fan presentacions, clubs de lectura i altres activitats que mantenen viu l’esperit literari de Lisboa. Té una cafeteria al fons de la llibreria, on els lectors poden gaudir de la lectura amb un cafè, mantenint la tradició dels cafès literaris.
La llibreria Bertrand no és només una botiga de llibres, sinó un patrimoni cultural i històric que ha sobreviscut guerres, terratrèmols i canvis socials sense perdre l’essència. Passejar per les seves sales és respirar segles de literatura i sentir la passió per la paraula escrita.
Visitar Lisboa i no entrar a la Bertrand és perdre’s un tros de la història viva de la lectura.