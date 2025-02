Ho sabies? El ritual del te, una cerimònia mil·lenària

Una dona immersa en la cerimònia del te (Getty images)

Aquest ritual mil·lenari, originari de l’antiga Xina, és molt més que una simple tassa de te; és una experiència meditativa que connecta el cos, la ment i l’ànima. La cerimònia del te té les seves arrels en la dinastia Tang (618-907 dC) i ha evolucionat al llarg dels segles fins a convertir-se en una pràctica refinada i plena de significat. Inicialment, era un acte religiós que es va transformar amb el temps en una forma d’art. Les diferents tradicions han sorgit al llarg dels segles, i cada regió ha afegit la seva pròpia empremta única a aquest ritual ancestral.

La cerimònia del te, es realitza en un espai tranquil i harmoniós, sovint en un petit temple, una sala de te o, fins i tot, en els jardins. L’ambient és essencial per a permetre la concentració i la contemplació. L’artesania és un element clau de la cerimònia del te, i els utensilis utilitzats són considerats obres d’art en si mateixos. Una tetera de ceràmica, unes tasses de porcellana, pinces de plata per a agafar les fulles de te i altres complements formen part integral d’aquesta experiència.

La preparació del te és un procés lent i meticulós. Cada moviment és deliberat i ple de significat. Des de l’escalfament de l’aigua fins a la mesura precisa de les fulles de te, cada detall és important. La destresa del mestre de la cerimònia del te és evident en cada gest, creant una experiència de participació plena.

El te, en aquest context, per tant, es considera més que una beguda; és una oportunitat per a experimentar tots els sentits. Els participants prenen petits glops per a apreciar la complexitat dels sabors i aromes. Es fomenta la conversa pausada i la reflexió.

A més de la seva bellesa estètica, la cerimònia del te simbolitza l’harmonia, la reverència i el respecte. És una oportunitat per a connectar amb els altres i amb nosaltres mateixos a un nivell profund.