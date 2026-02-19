Ho sabies? El calçat barefoot

El calçat barefoot, també conegut com a peu descalç, és un tipus de sabata dissenyada per a imitar al màxim la manera com ens movem quan anem descalços, però oferint alhora una capa mínima de protecció contra el terra. En els darrers anys s’ha convertit en una tendència creixent gràcies al seu enfocament en el moviment natural i la salut del peu.
El disseny barefoot es basa en quatre característiques essencials:
1. Sola fina
La sola és molt prima (entre 3 i 6mm) i flexible. L’objectiu és permetre que el peu senti el terreny i es mogui amb llibertat, afavorint una trepitjada més conscient i natural.
2. Zero drop
El drop és la diferència d’alçada entre el taló i la part davantera de la sabata. En el calçat barefoot és zero, de manera que el peu es manté paral·lel al terra, com quan caminàvem descalços. Això afavoreix una postura més alineada del cos.
3. Amplada natural
La zona davantera de la sabata és ampla perquè els dits es puguin obrir i moure lliurement. Això contribueix a una millor estabilitat i a una distribució més natural del pes corporal.
4. Lleugeresa i flexibilitat
Aquest tipus de calçat és extremadament lleuger i es pot doblegar fàcilment. L’objectiu és que interfereixi el mínim possible en el moviment natural del peu.
L’interès pel barefoot s’ha ampliat gràcies als seus possibles beneficis:
✔ Enfortiment de la musculatura del peu
En caminar o córrer amb menys suport artificial, els músculs, tendons i lligaments han de treballar més, i això pot enfortir el peu amb el temps.
✔ Millora de la postura i de la trepitjada
La sensació del terreny i l’absència de taló elevat poden fomentar una trepitjada més suau i una postura més alineada.
✔ Major propiocepció
La propriocepció és la capacitat de percebre la posició del nostre cos. Una sola fina ajuda a millorar-la, cosa que pot reforçar l’equilibri i la coordinació.
✔ Confort natural
Moltes persones descobreixen que, un cop acostumades, el moviment amb barefoot els resulta més còmode i lliure.
Tot i els beneficis, no tothom està preparat per a fer el canvi de manera immediata. Després d’anys utilitzant calçat convencional amb amortiment i estructura rígida, el peu pot estar debilitat. Es recomana per tant, fer una transició progressiva (començant per breus caminades), fer exercicis d’enfortiment del peu i turmell i consultar un professional en cas de patologies específiques (fascitis plantar, metatarsàlgia, etc.).