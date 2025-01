Ho sabies? Com superar a un “ex”

Un cor trencat (Getty images)

Superar una ruptura sentimental és un procés difícil i dolorós, però també, una oportunitat per a créixer i redescobrir-se. Al principi, pot semblar un dolor insuportable, però recorda que aquest dolor és temporal. Amb temps, suport i una actitud positiva, podràs reconstruir-te i obrir-te a noves oportunitats, tant personals com emocionals. Confia en el procés i, sobretot, en tu mateix/a.

Algunes pautes que pots seguir per tal de sentir-te millor i anar-ho superant a poc a poc:

1. Permet-te sentir el dolor

És normal sentir tristesa, ràbia, confusió o fins i tot alleujament després d’una ruptura. No intentis reprimir aquestes emocions; permet-te viure-les i processar-les. Escriu un diari, parla amb algú de confiança o expressa’t de maneres creatives com pot ser dibuixant o escoltant música.

2. Estableix distància

Una de les passes més importants és tallar el contacte amb l’exparella, almenys temporalment. Això inclou no revisar les seves xarxes socials ni mantenir converses innecessàries. Aquesta distància t’ajudarà a deslligar-te emocionalment i a centrar-te en tu mateix/a.

3. Cuida’t a tu mateix/a

Dedica temps a la teva salut física i emocional. Alimenta’t bé, fes exercici regular i dorm les hores necessàries. Activitats com el ioga, la meditació o fer una passejada a la natura poden ser molt beneficioses per a calmar la ment i recuperar energia.

4. Reformula el teu enfocament

En comptes de veure la ruptura com un fracàs, intenta percebre-la com una oportunitat per a aprendre i créixer. Reflexiona sobre el que has après de la relació i com pots aplicar-ho en el futur. Això et donarà una perspectiva més positiva.

5. Explora noves activitats

Aquest és un bon moment per a provar coses noves. Apunta’t a classes, descobreix nous hobbies o viatja. Aquestes activitats no només et distrauran, sinó que també t’ajudaran a recuperar la confiança i a explorar aspectes de tu mateix/a que potser havies deixat de banda.

6. Cerca suport emocional

No tinguis por de buscar ajuda. Parla amb amics i familiars o, si ho necessites, acudeix a un/a terapeuta. Compartir els teus sentiments i rebre suport pot marcar una gran diferència en el procés de recuperació.

7. Sigues pacient amb tu mateix/a

Superar una ruptura no és un procés immediat, i cada persona ho viu a un ritme diferent. Sigues amable amb tu mateix/a i no et comparis amb altres. El temps, combinat amb esforç conscient, serà el teu millor aliat.

8. Evita prendre decisions impulsives

És habitual sentir impulsos per a contactar amb l’exparella, començar una nova relació de manera precipitada o fer canvis dràstics. Pren-te el teu temps per a assegurar-te que les teves decisions són reflexionades i no motivades per l’ansietat o la desesperació.

9. Recorda el teu valor

Una ruptura no defineix el teu valor com a persona. Enfoca’t en les teves qualitats i allò que t’apassiona. Ets molt més que una relació, i aquest moment és l’oportunitat perfecta per a redescobrir-ho.