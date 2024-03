Hidratació o nutrició? Què demana el teu cabell?

Una dona amb la cabellera sana (Belleza Activa)

Com qualsevol altra part del cos, la nostra cabellera necessita cures específiques per a lluir sana i bonica. Dos aspectes fonamentals per a la salut capil·lar són la hidratació i la nutrició, i encara que sovint es confonen, són conceptes diferents que requereixen diferents solucions. Saps quina és la diferència? I, sobretot, estàs donant-li al teu cabell el que necessita? Continua llegint i descobreix-ho.

Hidratació i nutrició no són el mateix

Quan diem que al cabell li falta hidratació és que li falta aigua, i aquesta és essencial per a mantenir la seva flexibilitat, lluentor i elasticitat. Ho notaràs perquè la teva cabellera es veurà més seca, aspra, sense lluentor i propensa a l’encrespament.

En canvi, la falta de nutrició fa referència a les proteïnes, que són els components responsables de la força, la resistència i l’elasticitat del cabell. Quan el cabell perd proteïnes, es torna feble, fi, trencadís i amb les puntes obertes.

I, arribats a aquest punt, diràs: la teoria està molt bé, però a la pràctica les coses no són tan clares… Com pots saber, llavors, què necessita la teva cabellera?





Descobreix-ho amb el test d’elasticitat

L’experta en rínxols Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhair, comparteix un truc molt senzill per a reconèixer l’estat de la teva cabellera: “El test de l’elasticitat ens dirà si el nostre cabell necessita aigua o proteïnes. El realitzarem amb el cabell mullat i preferiblement net, subjectant un floc de 8 o 10 cabells amb les gemmes dels dits i estirant.“

I ara què? Anem pels resultats:

– Si el cabell s’estira molt: “El teu cabell estarà mancat de proteïnes, en aquest cas haurem d’incloure algun producte que contingui aquestes proteïnes i aminoàcids en la nostra rutina.”

– Si, per contra, el cabell no estira gens: “Vol dir que està mancat d’hidratació (aigua), per la qual cosa inclourem a la nostra rutina productes amb olis i greix (components lipídics) que ajudin el nostre cabell a retenir aquesta aigua a l’interior.”





La teva rutina capil·lar, ben feta

En un cas i l’altre, hidratació o nutrició, ens referim a cura de l’estructura interna del cabell. I aquesta cura li el proporcionarem a través de màscares intensives, que podem aplicar una o dues vegades per setmana, i que triarem segons les nostres necessitats específiques.

Aquest pas no ha de confondre’s amb l’ús del condicionador, que, si bé també ajuda a retenir la humitat, gràcies als seus agents humectants i emol·lients, el que fa és treballar externament, és a dir, se centra en la cutícula. D’aquesta manera, són cures complementàries, però no excloents. En aquest cas, després de cada rentada, toca usar el condicionador.





Per bellezactiva.com