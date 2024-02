Hidalgo: “Les aspiracions per a acollir els Campionats del Món estan basades en el realisme”

Visa, Hidalgo i López valorant l’organització de la Copa del Món femenina (Soldeu 2024)

L’endemà de la celebració de la Copa del Món femenina Soldeu 2024, ha estat el moment de fer les primeres valoracions per part dels principals responsables. El director general de Grandvalira SETAP365, David Hidalgo, ha reconegut que la prova ha estat un èxit, i que per això “les aspiracions per a acollir els Mundials estan basades en el realisme”. Aquest èxit es justifica pels comentaris positius rebuts per part dels equips i de la FIS i pel fet que s’han pogut tirar endavant les dues proves previstes malgrat el canvi de temps. De fet, Andorra ha estat l’única seu de Copa del Món que aquest febrer ha pogut complir amb el programa.

De la seva banda, el director de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Carles Visa, ha lloat la capacitat organitzativa, posant en relleu que les condicions excepcionals de la pista han servit per a donar una imatge de “credibilitat bestial del Pirineu i d’Andorra”. En aquest sentit, Visa ha afirmat que “hem de creure’ns-ho quan es diuen que som una de les millors seus organitzadores de la Copa del Món”.

El director tècnic de la cursa, Santi López, ha remarcat l’esforç que han fet els equips tècnics, tant de la pista com de canons, màquines i remuntadors, i ha afegit que l’èxit de l’esdeveniment es deu en gran part al treball previ que s’havia fet a l’Avet. La pista feia moltes setmanes que ja estava preparada i, de fet, diverses delegacions havien estat entrenant al traçat de competició, aprofitant el seu bon estat.

David Hidalgo ha volgut deixar clar que el bon resultat aconseguit aquest cap de setmana amb les dues proves tècniques no és quelcom subjectiu, sinó que es fonamenta amb el retorn que s’ha rebut per part dels equips, de la FIS, i dels mitjans de comunicació, entre d’altres. En aquest sentit, ha dit que tot i que està sent una temporada molt difícil, tenir la pista en condicions és una demostració del ‘’model d’Andorra’’, ja que a més de dur a terme la competició, paral·lelament s’ha pogut donar servei a la resta de l’estació, ja que les pistes continuen obertes. De fet, ha recordat que aquest cap de setmana s’han registrat unes 20.000 persones diàries, oferint un servei molt competitiu als visitants.





Els Mundials, més a prop

El 4 de juny, d’aquí a 113 dies, en la gala anual de la FIS que se celebrarà a Reykjavík, es decidirà la seu que ha de celebrar els Campionats del Món d’esquí alpí del 2029. La carta de presentació de la candidatura d’Andorra és més que encoratjadora. I és que un dels punts forts per a demostrar que el país està preparat per a acollir aquest esdeveniment és el bagatge acumulat en els darrers tres anys, comptant tots els reptes, sobretot a nivell meteorològic, que s’han hagut de superar. Hidalgo també ha recordat tota la feina institucional que hi ha darrere de tot el procés, com la implicació del Govern, que reforça la candidatura de país, recordant que això és el que “ens fa diferents i és el nostre punt fort”. En aquest sentit, “tothom està implicat i això demostra que la nostra candidatura de país és un producte imbatible”.

D’aquí al juny, es continuarà treballant en el pla de comunicació i en la part més diplomàtica, per a convèncer als països que tenen dret a vot. Hidalgo també ha ressaltat que els èxits d’altres disciplines també donen més valor a la candidatura, referint-se als podis de Gina del Rio en els mundials júnior d’esquí de fons.

Per als propers anys, l’objectiu de Soldeu és mantenir-se en el calendari de Copa del Món. Així, tot i que encara no és definitiu, la pista Avet podria acollir unes proves tècniques masculines el març del 2026.