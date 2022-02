Hi ha somriures sense felicitat i altres que ploren amb bondat

Les llàgrimes són la manera com el teu cos parla quan la teva boca no pot explicar el dolor que sents. Les llàgrimes són totes aquelles paraules estancades al nus de la gola. Malauradament mai no sabrem en quina posició ens trobem a la vida de les persones. De vegades pensem que som una opció. Per això mateix, hem de tenir ben clar, fins i tot arribar a sentir des del començament.

Les llàgrimes tenen un sabor amarg, com si fos un aprenentatge ocult per cada gota que brolla per la teva galta. Per aquest mateix motiu ens toca viure situacions incomprensibles per a la nostra ment. La següent etapa d’aprenentatge és que ja no sentim el mateix, ja no patim, és com si haguéssim après a patir i ja no sentim ràbia, ni dolor a recordar aquesta vivència o aquesta persona.

No sempre has d’esperar a superar res per seguir. El teu camí pot continuar malgrat el que et va passar i sense que hagis de lluitar per oblidar-ho. Ja entendràs que la vida no et va negar res, et salvo i li agrairàs haver-te salvat d’una cosa que no necessitaves.

Un somriure pot significar molt, dir massa, tancar diversos sentits dins de si mateix. O potser tots els somriures són iguals? De cap manera. Tal és així que aquests proverbis i frases pinten el tema de cos sencer. Sempre hi ha alguna cosa a dir sobre aquesta bella manifestació humana. Tot el que un sent, el preocupa, el que és dur el que és regular el que és bo. Hi caben dins un somriure. El cert és que un somriure quan és sincer diu molt, és una forma d’apropar-nos als altres, a través d’ell podem transmetre immensitat d’emocions, mai no hem d’oblidar de somriure, fins i tot quan no estiguem passant per un bon moment, el somriure ens ajuda a relaxar-nos a dispersar l’angoixa i a superar-nos.

Sempre m’ha encantat i m’encanta somriure i espero no perdre-ho mai, demanar les coses, saludar, amb un petit somriure no costa res i fa sentir bé els altres i un mateix. Amb un petit somriure transmetem la nostra tendresa, amabilitat, la nostra ajuda, comprensió. Aquesta tranquil·litat brinda la seguretat de tenir força, per continuar fent-li front a les circumstàncies de la vida, facilita el diari viure, i ens fa saber que també comptem amb persones comunes a les nostres limitacions i qualitats.

Ser bo no és sinònim d’idiota, ser bo és una virtut que alguns idiotes no entenen.

Tu segueix fidel amb els teus principis i valors, sobretot continua donant tot de cor, tant se val si no funciona.

No importa, prova de canviar de persones, però no canviïs aquesta meravellosa manera que tens de donar amor.

Un somriure significa molt. Enriqueix qui la rep; sense empobrir a qui l’ofereix.

Dura un segon però el seu record, de vegades, mai no s’esborra.