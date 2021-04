Hi ha 30 aules sota vigilància per la Covid-19

El Govern ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat és de 12.874 persones i es registren un total de 12.285 altes. El total de defuncions fins a la data és de 123.

Actualment hi ha 466 casos actius: 12 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 11 a l’UCI –7 d’elles requereixen ventilació mecànica–. A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre no hi ha cap ingressat.

En quant a les vacunes, des de l’inici del Pla de vacunació ja s’han administrat 26.414 dosis.

Pel que fa als positius asimptomàtics que es van detectar a través del protocol de prevenció que s’aplica a l’entorn de la celebració de la XXVII Cimera Iberoamericana, els casos es mantenen en 10. Les persones i els seus contactes es van detectar i aïllar ahir mateix, abans de l’arribada de la majoria de les delegacions, i s’està seguint un estricte control epidemiològic de les seves possibles cadenes de contagi. El protocol específic per aquest esdeveniment inclou cribratges diaris a totes les persones involucrades d’una manera o altra amb aquest esdeveniment.

Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 30 aules sota vigilància activa –12 total i 18 parcial– i 6 en vigilància passiva. Podeu consultar tota la informació relacionada amb la pandèmia de SARS-CoV-2 al Principat a www.govern.ad/coronavirus