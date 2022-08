TÍTOL: Héroes de barrio

GÈNERE: Comèdia dramàtica

DURADA: 86 min.

CLASSIFICACIÓ: Tots els públics

DIRECTOR: Ángeles Reiné. GUIÓ: Ángeles Reiné, Antonio Prieto

INTÈRPRETS: Antonio Pagudo, Luna Fulgencio, Antonio Dechent

SINOPSI:

La Paula (Luna Fulgencio) és una nena que juga en un equip de futbol infantil femení d’un petit poble de Sevilla. Un dia demana al seu pare, Luis (Antonio Pagudo), que com a premi per a ella i les seves companyes porti com a visitant el famós jugador del Betis Joaquín, de qui Luis presumeix ser grans amics.