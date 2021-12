Herbes aromàtiques: aporten sabor i decoren!

Les herbes aromàtiques són plantes molt utilitzades en la cuina, perquè tenen grans qualitats d’aroma i sabor. Poden conrear-se en horts i en petits recipients, perquè a penes necessiten cures. Les més populars són la menta i el julivert.

Quan et decideixis a tenir les teves pròpies herbes aromàtiques a mà, només has de triar un bon lloc. Que els doni suficient llum solar, estiguin ventilades, i un bon reg i abonament. Com més es cuiden, més fulles i més sabor.

Dins de les millors herbes aromàtiques per a sembrar a casa es troba el coriandre. Necessita poca aigua i molta llum solar. Pots guardar les fulles en una bossa i es mantindrà fresc 8 dies.

L’alfàbrega és una de les herbes més admirades. Té una aroma estupenda i sap encara millor. El millor és tallar les fulles quan les usaràs. El julivert, amb poques cures t’omplirà una petita jardinera de fulles grans i verdes. Té un sabor intens en el tronc i més suau en les fulles. Creix molt i les seves fulles es multipliquen durant tot l’any.

El romaní també és una de les herbes més populars. El seu suau sabor amb matisos d’anís encanta a tothom. Ha de mantenir-se la seva terra humida i col·locar-lo prop de la millor llum solar.

La melissa o sajolida és una planta que realment té bona grandària. El mateix decora que serveix per a cuinar. El millor és col·locar-la en una zona de la finestra que li doni l’ombra.

