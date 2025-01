Henry O’Meara debuta a la Copa d’Europa amb l’slopestyle

L’esportista andorrà, Henry O’Meara (FAE)

Aquest dimarts, 21 de gener, s’ha celebrat la jornada de qualificacions de la Copa d’Europa de freestyle a Font Romeu (França), on l’andorrà, Henry O’Meara, ha competit sent aquesta la primera competició d’aquest nivell tant per a ell com per a l’Andorra Freestyle Club (AFC). Als entrenaments, O’Meara ha estat fent un molt bon esquí, segons han explicat des del seu club, planxant bé els trucs.

Després, a la primera ronda de les qualificacions no ha acabat de planxar tota la ronda. Als dos primers salts ha fet un switch 5 ben planxat, un doble 10 ben acabat, i a l’últim salt i als dos rails no ha acabat de planxar perfecte.

Així doncs, l’andorrà no s’ha classificat per a la següent fase perquè a la segona ronda ha caigut. Amb tot, des del club estan molt satisfets per la ‘perfomance’ d’O’Meara, que ha debutat en una competició com aquesta i que ha mostrat un bon nivell.

“És el debut en Copa d’Europa i portàvem bastant temps sense entrenar en salts grans, així que el que ha fet avui ho trobem bastant correcte i un molt bon entrenament per al Big Air de demà passat”, ha explicat Kilian Vidal Arajol, director tècnic de l’Andorra Freestyle Club. “Esperem que pugui fer dues bones rondes i es pugui classificar per a les finals de Big Air, però si no fos així, aquesta, és igualment una bona experiència per a ell i per a l’AFC, amb una Copa d’Europa que ens fa sumar experiència en tots els sentits”, hi ha afegit Vidal.

L’andorrà serà doncs a la competició de Big Air de Font Romeu que es disputarà els dies 23 i 24, és a dir dijous i divendres. El primer dia seran les qualificacions, i el segon les finals.