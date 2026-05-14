Helena Mas reivindica la cooperació entre estats en l’àmbit sanitari a la Conferència ministerial iberoamericana de salut

La ministra de Salut, Helena Mas, i la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, acompanyades de l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega, han participat aquest dijous en la XVII Conferència ministerial iberoamericana de salut, que s’ha celebrat a Madrid (Espanya). Es tracta de la trobada prèvia a la XXX Cimera Iberoamericana que reuneix representants de tota la regió i fomenta el diàleg i la cooperació en temes clau com economia, educació, medi ambient i drets humans.
La ministra de Salut ha destacat, en diverses taules de treball la importància de la cooperació internacional, en aquest cas entre els països iberoamericans, en diversos vessants de l’àmbit de la salut, com ara els professionals sanitaris, l’accés equitatiu als medicaments, o la gestió d’emergències sanitàries. En aquest sentit, Mas ha recordat que resulta especialment clau la cooperació en el cas dels petits estats, com és el cas d’Andorra, tant en un context d’emergència sanitària, com va ser la pandèmia de la Covid-19, com pel que fa al proveïment de medicaments.
La titular de Salut també ha exposat el compromís del Govern amb la salut mental, amb el desplegament del Pla integral de salut mental i addiccions, que incorpora la promoció del benestar emocional, la detecció precoç, la lluita contra l’estigma, i que posa una especial atenció a la infantesa, la joventut i els col·lectius vulnerables, amb la implicació dels diferents ministeris i institucions del país. Finalment, Mas també ha relatat la tasca que fa el Ministeri per a la planificació, atracció i retenció dels professionals sanitaris, amb la col·laboració dels col·legis professionals i el SAAS.
La conferència ha culminat amb l’aprovació de la Declaració ministerial que reconeix, entre altres, la salut mental com un dret humà i la necessitat de promoure la cooperació entre els països de la regió per a fer front als desafiaments comuns en matèria sanitària. Finalment, la ministra Helena Mas ha mantingut una breu trobada amb l’homòloga espanyola, Mónica García, on han tractat diversos temes d’interès, com l’actualització dels protocols d’entesa existents en l’àmbit de la salut.