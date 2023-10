Havia de ser contra el Palència. Primera victòria del BC Andorra a l’ACB

Goudelock “volant” damunt del parquet del pavelló del Govern (BC Andorra)

Havia de ser contra un vell conegut, o no tan vell. El BC Andorra ha aconseguit la seva primera victòria a l’ACB en el tercer partit de lliga i ho ha fet contra el seu màxim rival, la temporada passada, a la LEB Or. El Palència visitava aquest diumenge el pavelló del Govern i l’afició tricolor ha pogut gaudir del primer triomf del seu equip (87-74) en la seva nova etapa a la màxima categoria del bàsquet espanyol.

Tot i la diferència de punts, no ha estat bufar i fer ampolles. Novament un tercer quart per a oblidar ha posat en perill la feina feta abans. Afortunadament, aquest cop, l’equip de Natxo Lezcano ha tingut la capacitat de redreçar aquests mals moments i s’ha adjudicat la primera victòria de la temporada. El que queda clar és que, aquesta categoria, té un nivell superlatiu i s’haurà de suar de valent per a aconseguir la permanència. Res que no se sabés.