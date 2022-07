Havaneres, balls, activitats infantils i DJ’s en una nova jornada festiva a Escaldes-Engordany

Escaldes-Engordany enfila aquest dilluns, 25 de juliol, el seu quart dia de festa major. Aquesta jornada no serà una excepció i contempla un programa amb una gran varietat d’actes. El primer d’ells, a les 9 hores, amb la celebració d’una missa en honor al patró d’Escaldes, a la capella de Sant Jaume. Tot seguit hi haurà un esmorzar ofert per la Unió Pro-Turisme d’Escaldes-Engordany (UPTEE).

Ja a les 11 del matí es procedirà a l’obertura del mercat al passeig Arnaldeta de Caboet i una hora més tarda, a les 12 hores, tindrà lloc el Dia del Turista a la plaça Coprínceps. A la mateixa hora, però, al carrer Veedors s’obriran els Food Tracks.

De cara a la tarda, de les 17 a les 20 hores hi haurà per a la canalla, un dia més, els inflables infantils al carrer Veedors. Es recomana portar banyador. A les 18 hores començarà el ball de tarda amb l’orquestra Swing Latino, al Prat del Roure i, a les 18:30 hores es repartirà coca en el mateix indret on hi ha els inflables.

A les 20 hores, al Parc de la Mola, es podrà gaudir del ritme mariner de Cavall Bernat i les seves havaneres amb el sempre indispensable rom cremat. A les 20:30 hores, al Prat del Roure, es disputarà un partit de futbol entre solters i casats. Una hora més tard, a les 21:30 hores, a l’aparcament dels Veedors, es durà a terme l’activitat Soulstorm, relacionada amb videojocs.

Novament la formació Swing Latino s’encarregarà d’amenitzar el ball de nit, al Prat del Roure, a partir de les 22:30 hores. Mentre, a les 23 hores, a l’aparcament dels Veedors serà el torn per al grup Rumband. I, a les 00:30 hores, en el mateix indret, continuarà la música amb Escaltech amb els Dj’s Cherman, Astor, levistein i Mupe.

Una jornada més les activitats festives, a Escaldes-Engordany, clouran amb el tancament del mercat i dels Food Tracks, a les 01:00 hores.