Hanna Stasans, d’Andorra, guanya el concurs literari transfronterer WhatsApp-Relats

Cartell del concurs transfronterer WhatsApp-Relats (CCAU)

Hanna Stasans Montanez, del Lycée Comte de Foix d’Andorra la Vella, ha guanyat el concurs literari transfronterer WhatsApp-Relats en el qual hi han participat 551 alumnes de 4t d’ESO i nivells equivalents de l’Alt Pirineu, Aran i Andorra. Es tracta d’una activitat cultural transfronterera que té com a objectiu incentivar la creació literària dels joves estudiants a través d’eines d’un ús tan habitual com són el telèfon mòbil i l’aplicació de missatgeria instantània més popular del món.

El segon premi ha estat per a Judit López Barbero, de l’Institut Hug Roger III de Sort, i el tercer l’ha obtingut Lluís Porta Isant, de l’Institut Escola d’Oliana. Com a finalistes han estat distingits els relats presentats per Carla Boldú Castillo (Col·legi La Salle de la Seu d’Urgell), Eulàlia Gallardo Riberaygua (Lycée Comte de Foix), Jana Pey Busquets (Lycée Comte de Foix), Ares Dalmau Buchaca (Institut La Valira de la Seu d’Urgell), George Kasl Lilly (Institut La Valira), Aleix Estanyol Fages (Institut Pere Borrell de Puigcerdà) i Júlia Domingo Fuentes (Escola Andorrana de Santa Coloma).

Enguany hi han participat 19 centres dels diversos territoris. El concurs es va celebrar el passat 12 de gener a les pròpies aules dels centres participants. L’alumnat va disposar d’una hora per a escriure un micro-relat d’un màxim de 100 paraules, en català on en aranès, a partir d’un enunciat que van conèixer en aquell mateix moment. Enguany el tema ha estat “Tu ja saps per què et dic que no”. Un cop rebuts els treballs, es va anar desenvolupant el procés de selecció prèvia, realitzat per tècnics pedagògics, fins arribar a un centenar de treballs que van passar a la consideració del jurat, format per escriptors, ensenyants, bibliotecaris i tècnics de joventut.

Els actes de lliurament dels premis es faran els pròxims dies als mateixos centres dels alumnes premiats. El primer premi consisteix en una tauleta tàctil, el segon en un rellotge intel·ligent (smartwatch) i el tercer en una motxilla d’estudiant. Cadascun dels altres set finalistes rebrà un joc d’auriculars sense fils. A més a més, cada centre dels alumnes que han obtingut els tres primers premis rebrà un lot de llibres.

El concurs és impulsat i organitzat per l’Associació Llibre del Pirineu, el Servei Educatiu Alt Urgell – Cerdanya, el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern d’Andorra, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i compta amb el suport de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA), l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida.