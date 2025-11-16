Handbol: El Serradells s’imposa al Sant Andreu B en un final ajustat (31-32)

L’Handbol Club Serradells ha sumat una quarta victòria molt treballada a la pista del Sant Andreu B, guanyant per un ajustat 31 a 32. En un duel intens de principi a fi, els andorrans van saber gestionar un partit ple d’alternances i van acabar decantant la balança a favor seu en els instants finals. La primera part va estar ben gestionada pel Serradells, tot i que el Sant Andreu va mantenir una pressió constant i no va permetre que els visitants s’escapessin en cap moment. L’intercanvi de gols i el ritme intens dels dos equips van portar el partit al descans amb un empat a 17, reflectint la igualtat que es vivia a la pista.
A la represa, la tònica es va mantenir igual d’ajustada. El Sant Andreu va arribar a situar-se dos gols per sobre, però el Serradells va saber reaccionar i tornar a entrar al partit, mostrant caràcter i determinació. En els últims segons, una acció decisiva del jove Joan Ros, que va anotar el gol del 31-32 a mig minut del final, va donar aire als andorrans. Una defensa final sòlida i ben gestionada va assegurar un triomf de pes fora de casa.
El Serradells continuarà la competició la setmana vinent al Pas de la Casa, on rebrà l’Handbol Ribes, rival directe en la classificació. La cita serà dissabte, a les 18:30 hores, en un duel que es preveu intens i on els andorrans buscaran donar continuïtat a les bones sensacions.