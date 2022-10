Handbol: derrota dels juniors contra l’amfitriona Kosovo (26-20)

Els júniors de la Federació Andorrana d’Handbol (FAH) han disputat el segon partit del torneig intercontinental de la zona europea aquest dijous, 13 d’octubre, contra la selecció amfitriona, Kosovo. Tot i un bon inici han acabat perdent per 26 gols a 20.

Els dels Principat han iniciat el partit amb una ratxa molt positiva i s’han avançat en el marcador mantenint la diferència d’un gol fins al minut quinze del primer període, on l’equip kosovar ha demanat “TimeOut”.

Els andorrans han realitzat bones accions d’atac i defensa i s’han mantingut dins del partit, tot i l’arbitratge, molt permissiu per a l’equip de la selecció de Kosovo, la qual, al final del primer període tenia una diferència de tres gols a favor (15-12).

En el segon període, el combinat nacional andorrà ha sortit fort, amb ganes de donar la volta a l’electrònic. Durant els primers dos minuts de la represa s’ha mantingut el resultat del primer període. A partir del minut vint del segon temps, però, pèrdues de pilota i la falta de contundència en la zona defensiva d’Andorra, ha permès a l’equip kosovar dur a terme un parcial de cinc a zero (23-16) que s’ha mantingut fins al final del partit amb un resultat final de 26 a 20.

Cal destacar les bones actuacions del porter andorrà, Fèlix Chillón, que han estat claus per a mantenir un marcador ajustat i les bones definicions ofensives d’Oriol Aparicio amb vuit gols. Els andorrans s’enfrontaran aquest divendres contra la Selecció de Bulgària, a les 16 hores, al Palace of Youth and Sports.