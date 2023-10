Handball School organitza el Torneig Solidari FC24 de PlayStation 5 en Benefici d’ASDA i AUTEA

La gran final del torneig es va transmetre per pantalla gegant al cinema (Handball School)

Aquest cap de setmana, Handball School, va organitzar un emocionant torneig solidari d’FC24 de la consola PlayStation 5, en el qual 32 jugadors es van unir per a competir en benefici de l’Associació de la Síndrome de Down d’Andorra (ASDA) i l’Associació del Trastorn de l’Espectre de l’Autisme d’Andorra (AUTEA). Cada participant va fer una donació de 15 euros que es va destinar a totes dues associacions.

L’acció va començar dissabte a la planta zero del centre comercial Illa Carlemany, on es van dur a terme la fase de grups i els vuitens de final, la qual cosa es va traduir en un total de 56 partits. A mesura que avançava el torneig, els 8 millors jugadors van emergir com a competidors de la gran final. Diumenge, l’emoció va arribar al seu punt àlgid a la sala 2 del cinema, on es van disputar els quarts de final, les semifinals i l’esperada gran final que es va projectar en una pantalla gegant.

En un emocionant enfrontament, Fabio Correia es va alçar amb la victòria en la gran final amb un resultat final d’1-4, i com a premi, es va emportar a casa la cobejada PlayStation 5 juntament amb el joc FC24. Eric Carmona, el segon classificat, no se’n va anar amb les mans buides i va rebre una targeta de regal valorada en 50 euros per a bescanviar al centre comercial Illa Carlemany.

Aquest esdeveniment no només va ser una oportunitat per als amants dels videojocs, sinó també una noble causa que beneficiarà ASDA i AUTEA en la seva valuosa tasca de suport a les persones amb síndrome de Down i trastorn de l’espectre de l’autisme a Andorra.

Handball School agraeix a tots els participants el seu compromís i entusiasme en aquest torneig solidari, alhora que felicita, Fabio Correia, i a tots els participants per la seva dedicació i esperit esportiu. L’entitat ja espera amb emoció la pròxima edició d’aquest torneig i l’oportunitat de continuar contribuint a la comunitat d’Andorra.