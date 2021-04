Ha ressuscitat el Senyor i va davant nostre!

“Aneu a dir als deixebles i a Pere

que (el Senyor) anirà davant vostre a Galilea;

allà el veureu, tal com ell us ho havia dit” (Mc 16,7).

Aquestes paraules de l’Evangeli de la Vetlla Pasqual

ens donin pau, alegria i esperança.

Les necessitem molt.

En temps de confinament i de soledats,

de pèrdues i incerteses, de crisi sanitària i social,

tornem a escoltar el testimoni de l’àngel a les dones:

Va davant nostre! El veurem!

És Pasqua! Crist ha ressuscitat

i ens porta la joia de l’amor etern de Déu fet do de vida

per l’Esperit Sant que se’ns ha infós en el baptisme.

La Pasqua és la revelació de l’amor victoriós de Déu.

Si volem aprendre l’amor

i volem ser admesos a l’escola de l’autèntica estimació,

entrem a la contemplació del Misteri Pasqual del Crist.

És l’amor el que venç en la Creu,

quan tothom abandonaria i es lamentaria en el sofriment.

És l’amor el que manté viva l’esperança,

en la soledat del sepulcre i en les solituds de la vida.

És l’amor el que sap veure i interpretar els signes

de la presència real i misteriosa de l’Estimat, que viu per sempre!

Deixem que Ell vagi davant nostre, obrint-nos el camí.

Anem a anunciar a tothom que Crist està viu

i que la mort no ha vençut ni vencerà la humanitat,

perquè Crist ens ha perdonat i ha obert la vida eterna a tots.

Contemplem i gaudim de la seva presència, ben real,

perquè vivim les benaurances, com a Galilea,

amb la fe primera, i amb l’impuls i la joia de l’amor primer.

Tot amor autèntic perdurarà. “L’amor no morirà mai!”

Res no es perdrà ni serà oblidat.

Serem feliços i ens retrobarem amb els qui estimem.

Si vivim com Ell, si estimem com Ell, viurem de veritat:

una vida nova, fidel als manaments, perseverant en l’oració,

sempre al servei atent dels qui pateixen i dels pobres,

constructora de la civilització de l’amor.

A tots, fidels de la Diòcesi d’Urgell, amics i visitants,

que ens renovi la Pau i l’Amor del Crist Ressuscitat.

Us desitjo Santa Pasqua de Resurrecció 2021!