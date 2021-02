Gutiérrez, Verdú i Mijares, als Mundials de Cortina

Avui la Federació Andorrana d’Esquí ha presentat l’equip que representarà a Andorra en els Campionats del Món d’esquí alpí que es disputen a Cortina d’Ampezzo (Itàlia), amb Joan Verdú, Mireia Gutiérrez i Carla Mijares.

Mireia Gutiérrez i Carla Mijares competiran en eslàlom. Gutiérrez ho farà el 20 de febrer, mentre que Mijares haurà d’aconseguir el bitllet per a la cursa oficial. La seva cita de classificació serà el dia 19, on haurà de finalitzar entre les 25 millors per poder estar a la sortida del dia 20. El seu objectiu principal, en tot cas, seran els Mundials júniors (Bansko, Bulgària, del 2 al 10 de març).

Pel que fa a Joan Verdú, correrà les disciplines de supergegant, descens i gegant. Demà inicia la competició amb el supergegant, per després començar amb els entrenaments oficials de descens el dia 11, 12 i 13, i la cursa el 14. Cinc dies després, el 19, competirà en la cursa de gegant.

Avui les primeres proves s’han vist afectades per les nevades, tot i que de moment els programes a partir de demà no tindran variació.

Mimi Gutiérrez ha manifestat que “estic molt contenta de tornar a uns Campionats del Món. Vist l’últim mes i els problemes al genoll no tenia molt clara la meva participació. Estic preparant-me tot el millor que puc. Estic amb moltes ganes d’estar-hi, avui he fet entrenament molt millor i espero retornar al meu esquí en el Mundials. El que vull és fer el meu millor esquí, i quan això hi és, els resultats surten. Tinc 10 dies per preparar el Mundial”.

“Ja són anys i pel ‘tute’ que fem al cos al final surten cosetes, he fet ressonància al genoll, m’han adaptat la preparació i estic contenta. Sé que no és una lesió que tingui solució en operar. Estan afectades ròtula i el cartílag i he de d’adaptar-me”, ha afegit, tot afirmant que “no faré cap carrera abans de la de Cortina, vull prioritzar els Mundials i el que necessito ara és entrenar”.

Gutiérrez també ha comentat que “no he anat a Cortina, sé que és una nova pista i sé que és bastant exigent, cosa que millor per a mi. No la podem entrenar perquè està prohibit però farem un bon reconeixement. A l’eslàlom saps més o menys com traçaran”.

Joan Verdú, per la seva part, ha exposat que “els Mundials no eren un objectiu que tingués molt en ment, amb les lesions que venia abans de la temporada. Volia construir bé amb tantes aturades. Volia una temporada continua i construir pel futur, però els resultats son bons i és una bona oportunitat de participar i em trobo físicament molt bé. Les últimes Copa d’Europa han anat bé i estem molt motivats”.

“El calendari dels Mundials està molt atapeït, hem de regular bé el tema físic, perquè serà difícil a nivell de fatiga. Però molt motivat d’afrontar els Mundials. El cas de la carrera de diumenge -a Alemanya, no va sortir en la segona mánega-, vaig fer un error molt greu a la part alta, vaig perdre molt temps i amb el calendari que tinc, vam decidir no prendre riscos. No m’ha tret confiança, ni molt menys. Tot el contrari, vaig fer bons parcials i la cursa del dissabte -va ser cinquè en Copa d’Europa- també m’ha donat molt confiança”, ha afegit, explicant que “de Cortina, no conec la pista, és nova. Preferiria un traçat més tècnic, però en tot cas caldrà adaptar-se al que tracin. Avui havíem de fer una primera inspecció, però pel temps no hem pogut fer-ho”.

Verdú ha seguit manifestant que “diria que estic en el meu millor moment de forma, els resultats ho demostren, perquè tan en supergegant com en descens he puntuat en Copa d’Europa, amb salts elevats. A Folgaria no va anar com volíem però després ho he recuperat. Si la tècnica i el físic acompanyen, m’ajuda per estar molt motivat i considero que estic en un bon moment”. “No m’agrada parlar de resultats, serà dorsal entre 40 i 45, i esquiaré amb el meu millor esquí”, ha conclòs.

Max Tissot, director d’alpí ha valorat que “Joan i Mimi són conscients del nivell que tenen i el que poden assolir. El que sí m’agradaria veure és el millor esperit a la sortida i en competició, i que puguin gestionar les emocions en una cursa així, que sé que son capaços de fer-ho”.