La Copa del Món d’eslàlom femení tenia una cita aquest cap de setmana a Lienz (Àustria), amb la presència de Mireia Gutiérrez. L’andorrana ha finalitzat amb el 47è temps.

Gutiérrez ha marcat un temps de 58.69 que la deixava fora de les 30 primeres que aconseguien l’accés a la segona mànega. Finalment, amb totes les esquiadores a meta, l’andorrana acabava la 47ª, a 4.15 del millor registre, en mans de la nord-americana Mikaela Shiffrin, que ha estat finalment la guanyadora de la prova.

La pròxima cita del calendari de Copa del Món serà a Zagreb (Croàcia), el 4 de gener.

Yago Antes, entrenador: “La Mimi no ha esquiat bé avui, ja en les primeres portes se li encarrila l’esquí i fa una errada que quasi li fa no poder agafar la triple. A partir d’aquí ha fet un esquí lateral, amb suports molt llargs i no aconseguia crear velocitat. Sí que és cert que era difícil entrar des de darrere perquè la pista s’ha mogut, però si t’adaptaves i aconseguies tenir un esquí fluid, es podia fer. Seguim intentant adaptar-nos a aquestes condicions i, sobretot, treure’ns la rigidesa dels dies de cursa”.

Àlex Rius i Carla Mijares guanyen el primer eslàlom FIS de Pal

Avui l’estació de Pal de Vallnord ha acollit dos eslàloms FIS. En homes, s’ha imposat Àlex Rius, mentre que en dones ha guanyat Carla Mijares.

En la prova masculina, Rius ha guanyat amb un crono de 1.44.34. El podi l’han completat els francesos Adrien Fresquet (+0.16) i Lucas Dessandier (+1.14). En la quarta posició ha finalitzat un altre andorrà, Robert Solsona, a 1.25 de Rius, i l’han seguit Xavi Cornella, 5è a 1.92; Bartumeu Gabriel, 6è a 3.23; Matías Vargas, 9è a 4.73; Rober Bartumeu, 12è a 6.54; Joel Fonseca, 15è a 6.86; i Storm Alexander Mantesola, 28è a 29.19.

No han finalitzat la primera mànega Aritz Alvarez, Jaume Núñez, Arnau Calvo, Robert Ferrari i Pol Robert. En la segona mànega, han quedat fora Carles Soler, Lluís Torres, Kevin Courrieu i Ty Acosta.

En la cursa femenina, Carla Mijares ha guanyat amb 1.50.80, amb molt de marge respecte a la segona classificada, la també andorrana Iria Medina (+2.95). El podi l’ha completat Xènia Rodriguez, tercera (+5.12). Així mateix, Jordina Caminal ha estat 16ª a 14.88, mentre que en la primera mànega ha quedat fora Jessica Núñez, i en la segona Clàudia Mijares.

Demà es disputen altres dos eslàloms a la mateixa estació.