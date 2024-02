Guils de Cerdanya encarrega l’avantprojecte d’habitatges de protecció oficial a Cal Forner

Edifici de Cal Forner de Guils de Cerdanya

L’Ajuntament de Guils de Cerdanya ha encarregat la redacció de l’avantprojecte per a dotar-se de pisos de protecció oficial a Cal Forner, al nucli de Guils. L’equip de govern ha avançat en els tràmits per a oferir habitatge als veïns del municipi que ho necessiten.

L’alcalde de Guils de Cerdanya, Toni Trilles, ha manifestat que, paral·lelament, ja s’han iniciat les gestions amb diferents organismes i administracions per a demanar els ajuts que han de permetre tirar endavant aquesta proposta. Per a Trilles, actualment “aquesta és una necessitat real” per a la població local perquè “l’habitatge és el principal obstacle de moltes famílies i joves cerdans, que veuen com el seu futur es veu amenaçat i han de migrar a d’altres indrets per a poder créixer i emancipar-se”.

Els pisos de protecció oficial de Cal Forner sortiran en règim de lloguer. Tot i que han admès que encara no se sap quan es podrà inaugurar-los, l’equip de govern defensa que els habitatges estaran a disposició dels veïns abans de finalitzar aquest mandat.

Al mateix edifici de Cal Forner, el consistori estudia recuperar el forn de pa que li dona nom. Tot i que encara no s’ha pres una decisió sobre aquesta possibilitat, la idea amb què treballen és de “rehabilitar-lo per a oferir-lo a un forner que estigui disposat a venir a Guils”. Fins ara hi ha hagut un servei de distribució de pa que arribava cada matí de Puigcerdà, però ara la persona que se n’ocupava s’ha jubilat i, per això, Toni Trilles creu que seria un bon moment per a tornar a tenir aquesta activitat al poble mateix.





Un altre projecte d’habitatge públic a Saneja

Al projecte de Cal Forner, l’Ajuntament hi vol afegir en el futur la construcció de 19 habitatges més de protecció oficial al nucli de Saneja, a la mateixa zona on s’hi vol construir una piscina municipal, si bé aquesta proposta avança a un ritme més lent, ja que abans cal concretar la cessió del terreny que ho ha de fer possible.