Guia per a canviar el teu matalàs i encertar en l’elecció

Gaudir d’un bon descans és essencial per a tenir una bona salut física i mental. Per a aconseguir-ho, és molt important triar el matalàs adequat, valorant aspectes com el material de fabricació, l’ergonomia, la independència de llits o la fermesa. Els matalassos poden estar fabricats de diferents materials.

Els matalassos més demandats en l’actualitat són els següents:

Escuma HR: aquests matalassos estan fabricats amb materials flexibles que absorbeixen molt bé els moviments, recuperant la forma original a l’instant. Aporten una fermesa mitjana o alta.

Viscoelàstic: els matalassos viscoelàstics són uns dels més demandats en l’actualitat. El seu principal avantatge és que redueixen els punts de pressió sobre les cames i l’esquena, així que estan especialment pensats per a persones que passen moltes hores en el llit i tenen problemes articulars o musculars. Hi ha models de fermesa baixa, mitjana i alta, i són matalassos que absorbeixen molt bé els moviments.

Molls ensacats: els matalassos de molls ensacats són una excel·lent opció per a tu si ets una persona molt calorosa perquè no retenen la calor i tenen una gran transpirabilitat. Hi ha models de diferents fermeses.

Làtex: els matalassos de làtex poden estar fabricats amb làtex natural, amb làtex sintètic, o amb una mescla de tots dos. Són hipoal·lèrgics, i tenen una fermesa baixa o mitjana. Es recomana el seu ús en llits articulats.

Però hi ha altres factors a tenir en compte. Més enllà del material de fabricació, és molt important valorar l’adaptabilitat del matalàs, la fermesa, la retenció de la temperatura, la transpirabilitat i la necessitat de matalassos hipoal·lèrgics en el cas de tenir problemes d’al·lèrgia.

Per a decidir quin matalàs és el millor per a tu, has de tenir en consideració la teva complexió. Les persones amb major complexió necessiten un matalàs més ferm per a dormir bé, mentre que la de menor complexió poden descansar en un més tou.

Si dorms de costat, tria un matalàs de major fermesa. Mentrestant, si dorms boca amunt, la fermesa ha de ser mitjana, i si dorms boca avall, tria un matalàs tou. Si et mous molt en el llit, la millor elecció és un matalàs dur, ja que facilita en gran manera el moviment.

