Títol: Guia màgica d’autodefensa amb galetes

Escriptor/a: T. Kingfisher (Traducció, Elena Ordeig)

Il·lustrador/a: Coberta il·lustrada per Adrià F. Marquès

Editorial: Indòmita

Pàgines: 380

Edat: A partir d’11 anys

Coberta del llibre infantil “Guia màgica d’autodefensa amb galetes”

Guia màgica d’autodefensa amb galetes és una novel·la juvenil fantàstica escrita per T. Kingfisher, pseudònim de l’escriptora estatunidenca Ursula Vernon. La novel·la explica la història de la Mona, una noia que té poders màgics, però només funcionen amb el pa. La Mona treballa al forn familiar i viu una vida tranquil·la fins que es troba un cadàver al forn. Amb aquesta premissa inicial, hilarant i surrealista, els lectors s’aniran endisant en una perillosa aventura: algú està assassinant els mags de la ciutat, i la Mona, encara que només faci màgia amb pa, n’és un objectiu.

Si parlem de gèneres literaris, es podria dir que Guia màgica d’autodefensa amb galetes és essencialment una novel·la de fantasia, però el sentit de l’humor amara tota l’obra, al més pur estil Terry Pratchett. Si parlem de temes, es podria afirmar que els lectors hi trobaran amistat, maduresa, pèrdua i superació. I si filen una mica més prim, fins i tot hi trobaran elements de crítica social, aspecte poc comú en la majoria d’obres fantàstiques adreçades a joves.

Narrada amb un ritme regular i àgil, no decau en cap moment; la tasca de traducció d’Elena Ordeig és tot un encert, amb un vocabulari assequible, però que no sacrifica la riquesa i la precisió. L’aspecte més destacable de l’obra, i que farà que els lectors gaudeixin, és una magnífica construcció dels personatges, tant dels principals com dels secundaris. Carismàtics, imperfectes i realistes, tot i ser un món fantàstic. Un altre aspecte positiu de l’obra és el ventall ampli de lectors que poden gaudir-la: des de lectors avançats d’últim cicle de primària fins a adults.

Quant a l’edició, té una atractiva coberta il·lustrada per Adrià F. Marquès i amb petits detalls que revelen la cura que s’hi ha posat (com les guardes, el codi de barres o les petites il·lustracions de cada inici de capítol). La maquetació també és molt adequada i facilita la lectura.

Guanyador d’una gran quantitat de premis (Locus, Nebula, Dragon, Hugo Lodstar, Mythopoeic i Cóyotl), Guia màgica d’autodefensa amb galetes és un llibre brillant que mereix estar entre els millors clàssics de la fantasia. L’editorial Indòmita, nascuda l’any 2022 com a segell juvenil de Raig Verd, demostra en totes les publicacions que ha fet fins ara una línia editorial impecable i exigent, que posa al centre la qualitat literària; gràcies a aquesta tria minuciosa, s’ha convertit en un segell imprescindible en la literatura juvenil i cal seguir-la de prop.





Júlia Baena/ Clijcat / Faristol