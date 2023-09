Guardiola demana l’oficialitat del català a la UE

L’entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, entra al terreny de joc per l’oficialitat del català. Plataforma per la Llengua ha fet públic el vídeo de l’exentrenador del Barça en què es dirigeix directament al primer ministre suec, Ulf Kristersson, perquè Suècia voti que sí a l’oficialitat del català el pròxim dimarts, 19 de setembre, al Consell de la UE.

Els darrers dies s’ha fet públic que Suècia -juntament amb Finlàndia- ha plantejat reserves sobre el reconeixement de l’oficialitat del català, el basc i el gallec que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat al Consell de la UE.

Segons els països escandinaus, això planteja “càrregues financeres i administratives”, si bé poques hores després el Govern espanyol s’ha ofert a assumir el cost addicional d’aquestes traduccions.

En el seu vídeo en anglès i que Plataforma per la Llengua ha publicat subtitulat en suec, en anglès i en català, Guardiola explica al primer ministre que el català és una llengua mil·lenària parlada per 10 milions d’europeus -semblants al nombre de parlants del suec- i li recorda que forma part del patrimoni cultural de tots els europeus. Guardiola li demana que accepti el català, “la meva llengua”, i que Suècia no veti el reconeixement del català.

L’entrenador del City ha participat així a la campanya SAY YES que va anunciar, aquest divendres, Plataforma per la Llengua. Fins dimarts que ve, l’entitat està anunciant el portal sayyes.cat en mitjans de comunicació paneuropeus com Politico o Euronews, i en mitjans estatals com Le Figaro o el suec Dahens Nyheter per a “fer saber als ciutadans d’arreu de la UE que el vot del dia 19 no és quelcom menor que passarà desapercebut sinó que serà seguit atentament per 10 milions d’europeus”, en paraules del president de l’entitat, Òscar Escuder.