Guardes rurals intensificaran la vigilància al Parc Natural del Cadí-Moixeró en la temporada de bolets

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural intensificarà la vigilància als indrets més visitats i afectats per la sobrefreqüentació del Parc Natural del Cadí-Moixeró a partir d’aquest dissabte 10 de setembre i fins al diumenge 16 d’octubre, coincidint amb l’època àlgida de recollida de bolets.

Al llarg d’aquestes setmanes, guardes rurals vetllaran perquè els visitants es comportin d’acord amb la normativa general en matèria de medi natural a Catalunya i amb l’específica del Parc, així com per la seguretat en les zones d’aparcament, amb un treball d’informació i dissuasió.

D’aquesta manera, es pretén minimitzar les possibles incidències relacionades amb l’allau de visitants que cada tardor s’atansen al Parc, molts dels quals no estan sensibilitzats sobre la necessitat de preservar i tenir cura del medi ambient, més encara en espais protegits de gran valor.

Les principals problemàtiques que algunes persones ocasionen en aquest indret, i que es preveu vigilar, són la circulació motoritzada per espais restringits als vehicles amb motor; l’erosió i la degradació del sòl i de la vegetació; l’afectació a la fauna, a la ramaderia i als particulars que habiten en aquests espais per sortida dels camins; la generació de soroll i escombraries; l’enlairament de drons; l’aparcament indegut, o l’acampada, entre d’altres.

La mesura és fruit de la implementació del pla de xoc del Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat per a compatibilitzar la protecció del paisatge, la flora, la fauna i els valors ecosistèmics dels espais naturals i els usos i les activitats tradicionals que s’hi duen a terme amb l’ús públic i social d’aquests espais i amb una gestió turística responsable, a fi de garantir la seva convivència amb l’activitat ramadera extensiva, l’activitat agroforestal o l’activitat cinegètica.

Al web www.espaisnaturals.cat, hi ha recomanacions per a visitar els espais naturals de Catalunya, la normativa vigent o informació pràctica per a planificar les estades.