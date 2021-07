Grup Hiper Pas inaugura el tercer Bakery Coffee Granier a River Centre Comercial

Grup Hiper Pas ha inaugurat el tercer Bakery Coffee Granier a Andorra (el quart establiment Granier al Principat), fruit de l’aliança comercial que el Grup manté amb Granier i que propicia l’obertura d’una xarxa de cafeteries i forns de pa artesà arreu d’Andorra. Després de l’acollida dels dos primers Bakery Coffee al Pas de la Casa i a la Massana, juntament amb el Granier&GO també al Pas de la Casa, el Grup amplia ara la seva oferta amb la inauguració d’una fleca i cafeteria urbana amb exposició i degustació de pa i brioixeria, amb una àmplia varietat de productes amb la màxima qualitat i el millor preu, que inclou també un servei diari de dinars, a River Centre Comercial, a Sant Julià de Lòria.

L’establiment compta amb una àmplia carta que combina tradició i innovació, amb una gran varietat de pans diferents, entre els quals s’inclouen els elaborats amb massa mare de cultiu, els pans benestar i regionals, així com els pans del món, de sabors i de llavors.

A més de totes aquestes varietats de pa, el Bakery Coffee Granier ofereix als seus clients una extensa gamma de productes de brioixeria dolça i salada de màxima qualitat i un servei de càtering amb una gran varietat de mini entrepans i safates dolces i salades.

Com a novetat, compta també amb un servei diari de dinars que inclou wraps, poke bowls, entrepans freds i calents, amanides, cremes i sopes, pizzes al tall, pastes, hamburgueses i una gran varietat de postres.

Després d’una profunda remodelació de l’espai, l’establiment compta amb 275 m2, distribuïts entre la fleca, la zona de cafeteria i de restauració, a més d’una terrassa exterior coberta.

Productes artesans que mantenen les seves propietats

La massa de Granier es treballa en els seus tres obradors centrals, ubicats a Espanya, i s’ultracongela en cru per mantenir les seves propietats organolèptiques intactes. Després, es transporta als més de 350 forns que la companyia té repartits arreu de la geografia espanyola i, internacionalment, als 21 locals de països com els Estats Units, Itàlia, Portugal, el Regne Unit i també Andorra. Al mateix punt de venda, els forners elaboren mitjançant una llarga fermentació els diferents tipus de pans i realitzen una cocció completa de la majoria de productes en forns de sola, que proporcionen calor per radiació. Es tracta, doncs, d’un procés que no té res a veure amb el pa congelat pre cuit ni amb la cocció de barres de pa congelades.

Grup Hiper Pas

És una empresa familiar andorrana que compta amb vint-i-quatre establiments: una central de compres pròpia, tretze supermercats, nou comerços especialitzats i River Centre Comercial, tots ells repartits en diversos punts d’Andorra. https://www.hiperpas.com

River Centre Comercial

Amb 7.000 m2, el Centre Comercial de Sant Julià de Lòria compta amb dues àmplies plantes on comprar de manera còmoda alimentació, tèxtil, multimèdia, parament de la llar, productes ecològics, etc. gràcies a l’assortiment, la qualitat i el bon preu dels seus productes i a les seves 500 places d’aparcament gratuïtes. Ofereix servei a domicili, venda on line i també de recollida de la compra. https://river.ad

Granier

Aquesta cadena de fleques de proximitat va ser fundada l’any 2010 pel forner i empresari Juan Pedro Conde. En aquests onze anys, s’ha consolidat com un model de negoci de referència en el seu sector d’activitat, amb més de 350 establiments en tota Espanya. Granier treballa cada dia per conservar i promoure la proximitat i l’atenció personalitzada de la fleca tradicional. L’honestedat, el compromís i la professionalitat caracteritzen als forners que formen part de la gran família de Granier, convertint els establiments en un referent de cada plaça. https://pansgranier.com