Greixos trans (Àcids grassos insaturats)

Els greixos trans són un tipus de greix que es genera quan l’oli líquid es converteix en greix sòlid sumant hidrògens. Aquest procés es denomina hidrogenació i la seva funció resideix a augmentar la vida útil dels aliments.

Existeixen aliments que posseeixen de manera natural quantitats reduïdes d’aquests greixos hidrogenats, com per exemple la carn de porc i de xai, la mantega i la llet. No obstant això, la majoria dels greixos d’aquesta índole provenen d’aliments processats, elaborats amb olis vegetals en part hidrogenats, com és el cas de la margarina, hamburgueses, galetes, patates fregides, entre altres. Si consumeixes aquests productes amb freqüència, et suggerim que consultis les etiquetes.

Aquest tipus de greix és nociu per a la salut, ja que eleva el colesterol dolent (LDL) i els triglicèrids en sang. Això contribueix a augmentar el risc de patir malalties cardiovasculars. Els greixos trans posseeixen altres desavantatges, com per exemple l’augment del risc de patir depressió.

Com si tot això fos poc, així mateix poden retardar el creixement i la maduració del cervell a més d’incrementar el risc de tenir diabetis tipus 2 en dones i també poden ser particularment perillosos per al cor.

Et recomanem que redueixis el consum de greixos trans. Segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut), la ingesta d’aquests greixos ha de representar menys de l’u per cent de les calories diàries consumides.

Per tant, els desavantatges dels greixos trans són moltíssimes i els riscos de contreure malalties lleus i greus també. Per això és preferible portar una dieta saludable que compti amb proporcions necessàries de cada nutrient. No volem dir que es bandegin totalment els greixos trans però sí que intentar reduir-les al mínim.

Per gymrutina.es