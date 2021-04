Grandvalira Resorts tanca la temporada de neu amb pèrdues del 91% de la facturació global

Les estacions de Grandvalira Resorts han donat per finalitzada la campanya 2020-2021 i ho han fet amb la vista posada a la temporada vinent que s’espera que sigui més positiva. El balanç final apunta a pèrdues de més del 91% de la facturació global. Tot i això, l’estació ha invertit tots els esforços en oferir la millor experiència d’esquí, atesa la situació, obrint en el tram final de la temporada gairebé 170 km de pistes entre Grandvalira i Ordino Arcalís i amb els enllaços entre sectors de Grandvalira oberts (Pas de la Casa, Grau Roig, Soldeu i El Tarter).

A banda de l’impacte econòmic negatiu, la notícia positiva és que l’esforç de les estacions ha permès a les famílies residents a Andorra la pràctica de l’esquí com a vàlvula d’escapament davant les restriccions per desplaçar-se i sortir del país. Finalment, en 93 dies d’obertura, a Grandvalira s’han registrat 203.915 dies d’esquí venuts, un 88% menys que la temporada passada, mentre en el cas d’Ordino Arcalís la xifra de forfets venuts ha estat de 42.550, un 78% menys que en temporades anteriors.

A causa de les restriccions en els països veïns, les estacions de Grandvalira Resorts han anat obrint de manera parcial i progressiva les instal·lacions fins arribar als 165 km de pistes (135km de Grandvalira i 30 km d’Ordino Arcalís). L’obertura va arribar més tard del que és habitual, el 2 de gener, i amb tan sols una part de les instal·lacions actives. El clima ha acompanyat al llarg de la temporada però les nevades han estat escasses deixant gruixos totals de 355,5 cm a Grandvalira, una xifra inferior a la de la temporada passada (504 cm) i de 350 cm a Ordino Arcalís.

Durant els 93 dies d’obertura, els equips de terreny de Grandvalira Resorts han estat clau per garantir una bona qualitat de la neu, acumulant un total de 8.650 hores treballades amb màquines trepitjaneu a Grandvalira i 1.800 hores en el cas d’Ordino Arcalís i, quan les baixes temperatures ho han permès, produint 849.064 m3 de neu de cultiu a Grandvalira i 79.706 m3 a Ordino Arcalís.

Més que esquí

Tot i que el gran atractiu és la neu i les possibilitats d’esquí de les pistes de Grandvalira i Ordino s’ofereix molt més. Les activitats a l’aire lliure com les motos de neu, l’snow tubbing, el múixing, l’Snake Gliss (la “serp” de trineus articulats que baixa per les pistes a última hora de la tarda) o els allotjaments singulars en entorns naturals d’Epic Andorra han estat un reclam durant la temporada per a aquells visitants de fora del país que han volgut gaudir de les estacions.

Els amants de la gastronomia també han tingut el seu espai a Grandvalira, amb restaurants com la Braseria Piolet (amb l’opció de degustar alta gastronomia xinesa al Piolet by Kao), el Llac de Pessons (un dels llocs més singulars de l’estació, amb unes vistes privilegiades al llac i especialitzat en cuina tradicional de muntanya), el Wine&Meat Bar by Jean Leon (un restaurant de tipus bistronòmic amb producte de gamma alta però amb un servei desenfadat) o L’Arrosseria Pi de Migdia, amb una exquisida carta. Ordino Arcalís, per la seva banda, ha comptat amb propostes com la del Restaurant La Coma, un dels més emblemàtics de l’estació, on els clients han pogut degustar carns de primera a la brasa.

Ordino Arcalís: una estació de competició

L’estació d’Ordino ha tingut obert tot el seu domini des de gairebé el començament de la temporada. Els seus 30 km s’han sumat així a la proposta de Grandvalira per oferir a l’esquiador una experiència més completa. Ordino Arcalís ha estat escenari de dues grans competicions internacionals, el Trofeu Borrufa i el Freeride World Tour, que no només l’han mantingut en el mapa de l’esport de neu mundial sinó que han demostrat també que, tot i la situació adversa d’aquesta temporada, l’estació està més que preparada per acollir esdeveniments esportius de primer nivell mundial.

Una estació segura

El compromís d’oferir un producte de màxima qualitat de Grandvalira i Ordino Arcalís s’ha mantingut inalterable tot i la situació, marcada per l’impacte de la COVID-19. En aquest sentit, per garantir el més alt nivell de qualitat sobre les mesures COVID-19 adoptades per les estacions, aquestes han estat certificades per companyies del prestigi de Bureau Veritas i OCA.

L’estiu a Grandvalira Resorts: cada any amb més força

Les estacions de Grandvalira i Ordino Arcalís ja treballen en la preparació de la temporada d’estiu, amb nous productes i activitats que enriquiran la seva oferta estival. Amb les dates exactes encara per definir, a finals de juny obrirà les seves instal·lacions el Mon(t) Magic Family Park de Canillo. Serà al mes de juliol quan començarà l’activitat a Ordino Arcalís, que per a aquest estiu prepara una gran novetat que no deixarà a ningú indiferent, així com el Golf Soldeu i els sectors Grau Roig i Encamp de Grandvalira, amb la posada en marxa del Funicamp. El Refugi de Sorteny i els allotjaments experiencials d’Epic Andorra no descansen i mantenen la seva activitat durant la primavera. Durant l’estiu l’accés als telecabines de Grandvalira i Ordino Arcalís serà gratuït per als usuaris del forfet de temporada d’ambdues estacions.