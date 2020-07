Grandvalira Resorts posa a la venda el nou Forfet de Temporada amb descomptes i garanties de devolució

Grandvalira i Ordino Arcalís posen a la venda des del dia 7 de juliol el Forfet de Temporada 2020-2021 mitjançant la pàgina web https://www.grandvalira.com/forfait-de-temporada. Les estacions de Grandvalira Resorts preveuen obrir a partir del 4 de desembre i fins a l’11 d’abril sempre que les condicions de neu ho permetin. El Forfet ofereix als usuaris l’accés lliure als dominis esquiables de Grandvalira i Ordino Arcalís durant 129 dies, amb 19 caps de setmana, tot i que no es descarta que els dominis puguin obrir abans i allargar la temporada sempre que les condicions siguin favorables.

Es congelen els preus del passi de temporada i es crea un nou període de venda promocional anomenat Early Booking que dóna la possibilitat d’adquirir el Forfet de Grandvalira per un preu de 299.25 € als clients fidels residents a Andorra i de 589.95 € per als clients fidels no residents al Principat. El Early Booking estarà disponible des d’avui fins al 30 de setembre per a tots els públics exclusivament via online.

A partir de l’1 d’octubre, s’obrirà el tradicional període Promocional on els usuaris podran adquirir el passi al preu de 350 € els residents i de 690 € els no residents a Andorra.

En el cas d’Ordino Arcalís, el Forfet de Temporada per a clients fidels residents a Andorra tindrà un preu de 161,10 € i de 388.80 € per als clients fidels no residents al Principat. El Early Booking estarà disponible al web ordinoarcalis.com també fins al 30 de setembre, i a partir del 1 d’octubre el preu del forfet passa a ser de 170.05 € per als residents i de 458.85 € per als no residents a Andorra.

A més, els forfets de Grandvalira Resorts ofereixen la possibilitat d’esquiar lliurement a Ordino Arcalís i en un total de 10 estacions d’Europa, Àsia i Sud-Amèrica, a més de la incorporació de noves destinacions en vies de negociació. El Forfet de Temporada d’Ordino Arcalís permetrà esquiar 4 dies a Grandvalira per als clients no residents i 2 per als residents al Principat. A més, aquells clients de Forfet de Temporada que no van consumir la seva invitació durant la temporada 2019-20, disposaran d’ella per convidar un amic l’hivern 2020-21.

Com a novetat, per millorar l’experiència del client i en una iniciativa de responsabilitat en la preservació i cura del medi ambient, Grandvalira Resorts ha incorporat el Forfet recarregable i reutilitzable, que permet als usuaris renovar el seu passi accedint amb el codi de la targeta que han fet servir durant la temporada 2019-20 al web https://www.grandvalira.com/forfait-de-temporada, recarregar i anar directament a esquiar a partir del 4 de desembre sense passar per taquilles.

Què és el període Early Booking?

Amb l’objectiu de transmetre la màxima tranquil·litat i flexibilitat als clients, Grandvalira Resorts crea un nou període promocional que posa a la venda el Forfet de Temporada de Grandvalira abans que mai, a partir del 7 de juliol. Ofereix un 10% de descompte extra a tots els clients fidels i que permet estalviar fins a un 25% respecte al preu general. Tots els clients fidels que renovin el seu passi de temporada compten un 10% addicional en compensació per les setmanes que no van poder gaudir la temporada anterior fruit del tancament forçós provocat per la COVID-19. Amb els packs familiars, una família client fidel de Grandvalira formada per dos adults i dos infants es pot arribar a un estalvi de fins a 637.75 € respecte al preu general, amb un cost pel client infant de la unitat familiar de 308.75€.

Un dels principals avantatges del període Early Booking pels usuaris de Grandvalira Resorts és la devolució dels diners en cas d’un nou tancament forçós per coronavirus mitjançant la nova Garantia de Temporada. Una altra, és la facilitat del pagament en 3 quotes i noves dates que faran que el Forfet quedi pagat el primer dia d’inici de temporada. En període Early Booking es podran comprar totes les categories i modalitats de Forfet de Temporada tant de Grandvalira com d’Ordino Arcalís.

Què és la Garantia de Temporada?

Es tracta d’una cobertura inclosa en tots els forfets de temporada de Grandvalira i Ordino Arcalís que garanteix que en cas de tancament forçat de l’estació per motiu de COVID-19 durant la temporada 2020-21, Grandvalira Resorts aplicaria una devolució dels dies d’esquí no amortitzats. D’aquesta manera s’efectuaria un reemborsament dels diners per aquells clients que hagin comprat en període Early Booking i així ho sol·licitin, i de la devolució de l’import en un val bescanviable per la temporada següent per aquells clients que comprin en període promocional o en la tarifa general.

La Garantia de Temporada estableix una graella d’amortitzacions amb el percentatge de devolució a aplicar depenent de la data d’un hipotètic tancament anticipat.

Com a exemple, un forfait de temporada adult no resident a Andorra, s’amortitza en 13 dies d’esquí i si es produís un tancament anticipat per coronavirus al mes de desembre, la devolució seria del 100% del valor dels dies no amortitzats, un 80% en cas de ser al gener, un 50% al febrer i un 15% al març. El percentatge del descompte s’aplicaria tenint en compte el valor dels dies d’esquí segons el forfet de dia en cadascuna de les tipologies de producte.

Els Forfets de Temporada que hagin estat amortitzats quedaran exclosos de qualsevol compensació, independentment de la data de tancament. En el cas que el forfet no s’hagi utilitzat, Grandvalira Resorts es compromet a retornar l’import íntegre.

La Garantia de Temporada neix de la voluntat de Grandvalira Resorts de facilitar la compra del seu passi de temporada a tots els seus clients, flexibilitzant al màxim els pagaments i transmetent la tranquil·litat d’una cobertura en cas d’un nou episodi de Coronavirus.