Grandvalira posa a prova els protocols d’emergència a la pista Àliga abans de la Copa del Món d’esquí alpí

La pista Àliga del sector El Tarter de Grandvalira ha acollit aquest dijous un simulacre d’evacuació per accident amb l’objectiu de posar a prova el dispositiu d’emergències de cara a la Copa del Món femenina d’esquí alpí de velocitat, que tindrà lloc del 25 de febrer a l’1 de març. L’exercici ha comptat amb la participació d’una desena de professionals dels diferents equips especialitzats, tot i que durant la competició el protocol d’emergència mobilitzarà prop de 30 persones. Entre els efectius implicats hi haurà serveis mèdics de pistes, pisters, el SUM, Protecció Civil i l’equip de l’helicòpter medicalitzat, tots ells coordinats per la responsable del dispositiu, Laura Sánchez, el director de cursa, Santi López, i la sotscap de pisters, Bibi Griera.
El simulacre s’ha desenvolupat a la part baixa de la pista, concretament a la zona coneguda com Il Curvone, un dels trams més exigents del recorregut tant en la disciplina de descens com en la de supergegant. Tal com estableix el protocol, els primers a intervenir davant un possible accident són els pisters, que valoren la situació i determinen si cal activar els equips mèdics, formats per un metge i un infermer. Posteriorment, l’equip sanitari decideix el sistema d’evacuació més adequat segons la gravetat del cas, ja sigui per pista fins al centre mèdic d’El Tarter o bé fins al punt d’aterratge de l’helicòpter, situat a l’aparcament del sector. En situacions de major gravetat, el trasllat es realitza en helicòpter fins a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.
L’operatiu s’ha executat amb èxit i ha permès evacuar l’esquiador en un temps aproximat de 20 minuts. A aquest temps caldria afegir sis minuts més per al trasllat fins a l’hospital. En total, des de la primera intervenció en pista fins a l’arribada al centre hospitalari, el temps seria de 26 minuts, uns registres que s’ajusten als criteris establerts per la Federació Internacional d’Esquí (FIS).
El director de cursa, Santi López, ha destacat que aquest tipus d’exercicis “són fonamentals per a revisar i validar tots els procediments, així com per a detectar possibles punts de millora de cara a una situació real, garantint la millor assistència possible a l’esquiador”. Per la seva banda, la responsable del dispositiu, Laura Sánchez, ha subratllat que “aquests simulacres permeten activar els equips, posar-los a prova i reforçar la coordinació perquè l’evacuació es dugui a terme de manera ràpida i eficient”.
Dispositiu de seguretat liderat per Protecció Civil
L’equip mèdic de pistes forma part d’un ampli operatiu de seguretat previst per a l’esdeveniment. D’una banda, voluntaris de la Creu Roja atendran qualsevol necessitat sanitària del públic i de les persones que ocuparan les grades. Paral·lelament, a l’exterior de les pistes s’activarà un dispositiu de Protecció Civil que coordinarà els diferents recursos per a assegurar la seguretat viària i ciutadana, així com el correcte funcionament dels accessos i dels aparcaments. En aquest operatiu hi participaran efectius de la Policia, dels Bombers, dels Banders, de l’àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), del Servei de Circulació comunal i personal de seguretat privada.
