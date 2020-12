Grandvalira obté una doble certificació com a espai segur contra la Covid-19

Grandvalira ha superat dues auditories de certificació. Per un costat, el Global Safe Site de Bureau Veritas i, per l’altre, la de Biological Risk Control d’OCA Global, convertint-se així en la primera estació d’esquí que disposa d’aquesta certificació. Grandvalira ha treballat des de l’inici de la pandèmia amb Bureau Veritas per obtenir el seu segell Global Safe Site, que verifica la correcta implantació de les mesures preventives de seguretat vinculades a les persones, processos i adequació de les instal·lacions davant de la Covid-19. El Global Safe Site té com a objectiu garantir la seguretat, tant en l´ús de les instal·lacions com dels propis professionals que hi treballen.

El personal auditor de Bureau Veritas ha elaborat una auditoria documental en primera instància i una verificació “in situ” de manera exhaustiva sobre el control de l’aforament i la correcta adaptació de les instal·lacions, d’acord amb les exigències sanitàries preventives requerides davant la crisis sanitària. Tot això, complint amb les exigències de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Organisme Competent.

Doble certificació

De fet, Grandvalira ha optat per una doble certificació amb el referencial Biological Risk Control, que garanteix que l’entitat compleix amb les mesures de prevenció i control davant de la transmissió de malalties causades per agents biològics, especialment, davant la Covid-19. Aquest referencial ofereix màxima seguretat a empleats, proveïdors i usuaris de l’estació, per poder desenvolupar les seves activitats laborals o lúdiques de manera protegida.

Per a l’obtenció de la certificació s’ha demostrat una correcta anàlisi dels riscos biològics i uns protocols d’actuació que redueixen al màxim aquests riscos. Aquests protocols, units a un pla de contingència, aporten evidències per assegurar l’inici de les activitats de l’estació i la reducció del risc de contagi.

L’auditoria de certificació s’ha desenvolupat prèviament a l’obertura de l’estació al públic. Després de l’obertura i en un moment de màxima afluència, es farà una segona auditoria per confirmar la correcta aplicació dels protocols i, per tant, ratificar la certificació.

Ordino Arcalís disposa de la certificació Global Safe Site des de l’estiu

L’estació ordinenca va ser la primera en disposar del segell Global Safe Site de Bureau Veritas, una certificació que va obtenir en la preparació de la temporada d’activitats d’estiu i que segueix vigent per a la temporada d’hivern. Aquesta certificació de seguretat de Bureau Veritas s’estendrà a tots els establiments de la vall d’Ordino per donar garanties als turistes i també als clients.