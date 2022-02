Grandvalira celebra el 10è aniversari de la primera Copa del Món d’esquí alpí a Andorra

Grandvalira ENSISA ha commemorat aquest dissabte, en un acte simbòlic i de retrobament, el desè aniversari de la primera Copa del Món d’esquí alpí que va tenir lloc a Soldeu els dies 11 i 12 de febrer del 2012. Els membres del Comitè Organitzador i del Comitè d’Honor de l’esdeveniment, institucions del país i personalitats del món de l’esquí s’han congregat al peu de la pista Avet per assistir a una desfilada de banderes dels països que van participar aleshores, protagonitzada pels infants nascuts el 2012 del Soldeu Esquí Club (SEC) i de l’Esquí Club d’Andorra (ECA). P

osteriorment, l’acte ha comptat amb les intervencions del cònsol major de Canillo, Francesc Camp, l’expresident de la Federació Andorra d’Esquí (FAE), Albert Coma, el director general de la Copa del Món 2012, Conrad Blanch i el director de Grandvalira ENSISA, David Hidalgo.

La pista Avet del sector Soldeu de Grandvalira va rebre les proves d’eslàlom i de gegant de la Copa del Món femenina d’esquí alpí. L’austríaca Marlies Schild va pujar al més alt del podi en la prova d’eslàlom, convertint-se en la primera vencedora d’una prova de la Copa del Món disputada a Andorra. Per la seva part, la francesa Tessa Worley va ser la guanyadora del gegant.

Andorra es va convertir en el 25è país que rebia el gran circ blanc, el més important del món. L’esdeveniment va començar a prendre forma el 2008 quan la Federació Internacional d’Esquí (FIS) va atorgar les proves al país dels Pirineus. L’organització va suposar un gran repte per a l’estació, per la FAE i per a tot el país, ja que la competició esdevindria una de les millors plataformes de promoció internacional d’Andorra com a destinació turística de neu.

L’edició del 2012 es recorda especialment per les inclemències de la meterologia. A més, l’organització va treballar de valent la matinada del divendres 10 de febrer per reparar els efectes del temporal de vent (ràfegues de fins a 100 km) que havia afectat el muntatge de l’escenari de competició. L’equip, amb la inestimable ajuda dels voluntaris, va reaccionar d’una manera èpica i va aconseguir deixar tot a punt per disputar el gegant heretat d’una prova anul·lada a Courchevel que, a causa del vent, finalment va ser cancel·lat de nou.

Malgrat el fred (temperatures de 13 graus sota zero), un total de 14.000 afeccionats van omplir al llarg dels tres dies l’arribada i els voltants de la pista Avet per animar i vibrar amb l’espectacle. A la cita es van acreditar un total de 3.000 persones. Van competir 86 corredores de 17 països del món. L’organització va comptar amb el suport de 220 voluntaris en pista i de 150 fora d’aquesta. Es van desplaçar 230 professionals de 98 mitjans de comunicació.

L’Avet, una de les millors pistes de gegant del món

Grans estrelles de l’esquí van ser a Soldeu aquell mes de febrer del 2012, entre elles Lindsey Vonn, una joveníssima Mikaela Shiffrin amb només 16 anys, Lara Gutt, Tina Maze o Maria Höfl–Riesch. Aquesta última va ser una de les que va lloar la pista Avet considerant-la la millor de la Copa del Món.

El camí

Des de la primera Copa del Món celebrada a Soldeu, Andorra ha rebut diferents fites en l’alta competició com ara diverses Copes d’Europa i Finals de la Copa d’Europa, però també ha acollit una Copa del Món amb les proves de supergegant i combinada alpina l’any 2016, i unes exitoses Finals de la Copa del Món del 2019. La pròxima cita en calendari són les Finals de la Copa d’Europa del 14 al 20 de març de 2022, un esdeveniment que serà l’avantsala d’unes noves Finals de la Copa del Món el 2023 (del 13 al 19 de març) on tornaran a competir els 25 millors i les millors esquiadores del planeta de totes les disciplines. Paral·lelament, Andorra és candidata als Campionats del Món d’esquí alpí del 2027 on competeix amb grans estacions de tradició alpina com ara Crans Montana (SUI), Garmisch Partenkirchen (GER) i Narvik (NOR). La seu s’escollirà a finals del pròxim mes de maig.