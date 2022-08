Títol: Grand Hotel

Autor/a: Xavier Bosch – Magí Camps – Maria Canelles – Roc Casagran – Alba Dalmau – Gerard Guix – Xavier Mas Craviotto – Jordi Nopca – Berta Noy – Llucia Ramis – Natàlia Romaní – Sílvia Soler

Pàgines: 192

Editorial: Univers

Sinopsi:

Retalls de vides que veiem pel forat del pany.

El diccionari diu que un hotel es un establiment destinat a acollir persones, especialment si són de pas per una població, per un preu convingut. Tots són diferents i alhora tenen una cosa en comú: són espais que són casa i alhora no-llocs, on gairebé tot es possible.

En aquest volum trobareu una dotzena d’històries amb personatges en moviment, que dormen en llits que no són seus i viuen dies de parèntesi. Retalls de vides que veiem pel forat del pany. A Grand Hotel hi ha una selecció d’autors catalans que es presten a jugar per vacances i amb la seva imaginació se’ns emporten cap a dins de dotze habitacions diferents. Que hi haurà?

