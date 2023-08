“Gran turismo”, de Neill Blomkamp

Gran turismo és una pel·lícula estrenada aquest passat 11 d’agost del gènere d’acció i drama. Té una durada de 2 hores i 14 minuts i està dirigida per Neill Blomkamp. El repartiment està format, com a protagonistes principals, amb David Harbour, Orlando Bloom i Archie Madekwe. El seu títol original és Based On a True Story.

Sinopsi

Jann Mardenborough (Archie Madekwe) és un xaval que només juga a videojocs, un as davant de la pantalla que somia ser pilot de carreres. Un món desconegut i inabastable, fins que es creua a la seva vida Danny Moore (Orlando Bloom).

Moore proposa al jove competir, tenir l’oportunitat de ser pilot professional. És llavors quan Jann comença a entrenar amb Jack Salter (David Harbour). Tot i que Salter el considera una criatura que només ha conduït un vehicle de carreres en un videojoc, veurà al jove moltes possibilitats, i li ensenyarà les claus de com és conduir un cotxe en un circuit real, on l’experiència és perillosa i si fiques la pota, no només perds la partida. Acció, automobilisme, carreres, videojocs, passió, grans cotxes i molta adrenalina.

Pel·lícula dramàtica d’acció basada en la història real de Jann Mardenborough, un jugador adolescent del popular videojoc de carreres Gran Turismo el talent del qual li va permetre guanyar una sèrie de campionats de Nissan i, finalment, convertir-se en un veritable pilot de carreres professional.