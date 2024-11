Gran participació en el curs de pedra seca al poble de Meüll (Pallars Jussà)

Els participants del curs posant els coneixements en pràctica. Foto: Cedida #recuperemelmeull

Èxit del curs de pedra seca celebrat aquest passat cap de setmana al poble del Meüll, a la comarca del Pallars Jussà, dins del projecte #recuperemelmeull. Durant els dies 23 i 24 de desembre, els participants van tenir l’oportunitat d’aprendre i posar en pràctica tècniques tradicionals de construcció en pedra seca. L’activitat va comptar amb la participació de formadors experts i va reunir persones apassionades per la preservació del patrimoni i el paisatge natural de la zona.

El curs no només ha servit per a transmetre aquest ofici ancestral, sinó també per a fomentar la cohesió entre els participants i contribuir a la recuperació d’espais locals. Aquesta iniciativa s’emmarca dins d’un esforç més ampli per a revitalitzar el poble del Meüll i posar en valor el seu patrimoni cultural.