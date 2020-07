Gran interès per les visites guiades sobre la Seu d’Urgell durant la Segona Guerra Mundial

Després que s’hagin omplert totes les places disponibles de les dues visites guiades que s’han fet per explicar fets i llocs de la Seu d’Urgell durant la Segona Guerra Mundial, se n’ha programat una altra per al dia 20 d’agost i s’està estudiant la possibilitat de fer-ne una quarta amb posterioritat. El guiatge va a càrrec de Pilar Alaez Gil, tècnica en interpretació del patrimoni.

L’activitat, que porta per títol “Els passos de la memòria. La Seu d’Urgell durant la Segona Guerra Mundial”, consisteix en un recorregut per diversos espais de la ciutat que van ser escenari del pas o l’estada temporal de persones que acabaven de creuar la frontera fugint del conflicte bèl·lic. La ruta té el seu inici a la Duana vella i continua després pel Parador de Turisme —on antigament hi havia hagut la presó i el jutjat—, l’Espai Ermengol i el Pati Palau per finalitzar a l’Hotel Andria, en el qual es van allotjar famílies jueves que eren perseguides pel règim nazi.

La iniciativa s’emmarca en el projecte Perseguits i Salvats, promogut per la Diputació de Lleida, i és organitzada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Turisme de la Seu i l’Espai Ermengol.