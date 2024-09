Gran expectació a la Seu per l’ordenació de Josep-Lluís Serrano

Catedral de Santa Maria d’Urgell a la Seu d’Urgell (Fòrum.ad)

Aquest dissabte, 21 de setembre, a les 11 hores, Monsenyor Josep-Lluis Serrano Pentinat serà ordenat bisbe en una cerimònia a la Catedral de Santa Maria d’Urgell. L’acte ha despertat molta expectació. La celebració eucarística serà presidida per l’Arquebisbe Mons. Edgar Peña Parra, Substitut per als Afers Generals de la Secretaria d’Estat, que serà l’ordenand principal i per Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe-Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra i Mons. Sergi Gordo i Rodríguez, Bisbe de Tortosa, i tots els altres arquebisbes i bisbes que seran presents, una trentena, entre ells el Nunci apostòlic a Espanya i Andorra, Mons. Bernardito C. Auza.

A l’ordenació hi assistirà la família propera de Mons. Serrano i nombrosos preveres de la diòcesi d’Urgell i també de la diòcesi de Tortosa i d’altres punts on ell ha servit. També s’espera la presència de nombroses autoritats, d’Andorra -encapçalades pel cap de Govern i el síndic general-. De Catalunya també hi haurà una àmplia representació. Destaca l’assistència del president de la Generalitat, Salvador Illa.

A l’ordenació també es donaran cita nombrosos mitjans de comunicació acreditats, tant de l’Estat espanyol com del Principat d’Andorra. Des del Bisbat d’Urgell s’ha organitzat un complet desplegament tècnic per a facilitar la tasca dels periodistes. També hi haurà un dispositiu desplegat per les forces de seguretat (Policia Local i Mossos d’Esquadra). Val a dir que també es comptarà amb la presència de la Policia andorrana per a vetllar pel bon desenvolupament de la celebració.

L’acte és obert al públic en general: la Catedral de la Seu d’Urgell acollirà centenars de persones en aquest esdeveniment. Es tracte de la primera ordenació episcopal que el temple acull des del dia 31 de gener de 1971, quan va ser ordenat bisbe Mons. Joan Martí i Alanis, fa més de 50 anys.