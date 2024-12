Gran èxit del concert de Nadal d’Encoratjades

Concert d’Encoratjades a la Seu. Foto: Cedida

Aquest divendres, 20 de desembre, la coral urgellenca Encoratjades, acompanyada de percussió, guitarra i teclats, va celebrar a la Seu d’Urgell el seu tradicional concert de Nadal en el que va barrejar diferents cançons típicament nadalenques amb peces del seu repertori de música africana i gòspel afroamericà que van fer les delícies del públic. Una de les principals característiques diferencials de la formació és el dinamisme de la seva directora, Andrea Mercadal, que va aconseguir la participació activa del públic acompanyant a ritme de palmells als cantaires en diferents moments del concert.

A més, es va presentar la coral infantil d’Encoratjades integrada per 12 veus que van obrir el concert amb quatre cançons del repertori pop/roc i van acompanyar els adults amb la peça “Jingle-bell-rock” participant de la coreografia. Bonica iniciativa la de barrejar veus tan joves amb veus adultes. Una mostra més de la frescor i ambició del projecte que cada dia es consolida més.

Cal dir que la sala del concert va quedar molt petita per a acollir a totes les persones que volien assistir presencialment, i que en alguns casos es van veure obligats a seguir l’actuació en directe per les xarxes socials ja que es va retransmetre el concert en streaming. Els aplaudiments del públic van obligar a la coral a fer dos bisos. Durant el concert es van recollir aportacions econòmiques voluntàries del públic per a ajudar al Col·lectiu Ovidi Montllor de músiques de València a recuperar instruments i espais perduts per la DANA.





