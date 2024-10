Gran èxit d’assistència a la Jornada Empresa 2024 d’Andorra Telecom: La Intel·ligència Artificial com a motor de creixement empresarial

Una imatge de la Jornada Empresa 2024 (Andorra Telecom)

La Jornada Empresa 2024 d’Andorra Telecom ha culminat amb gran èxit, reunint una gran quantitat d’empreses i professionals. L’esdeveniment, centrat en com la Intel·ligència Artificial (IA) pot transformar els negocis, ha superat totes les expectatives amb una assistència plena i un gran interès en les ponències. Durant la jornada, els participants han tingut l’oportunitat d’aprendre de la mà de reconeguts experts en la matèria, que han compartit casos pràctics i solucions reals sobre com la IA ja està impactant positivament en diverses indústries.

Jordi Nadal, director general d’Andorra Telecom, ha donat la benvinguda als assistents, destacant la importància d’esdeveniments com aquest per a impulsar la innovació en el teixit empresarial andorrà. Seguidament, han tingut lloc les ponències clau, que han ofert un ampli ventall de coneixements pràctics sobre l’aplicació de la IA en el món empresarial.

Jordi Escayola, responsable d’Analítica Avançada i Data Science de Sanofi CHC Digital, amb la seva ponència “Analítica avançada i intel·ligència artificial: casos d’ús en diferents indústries.”, ha destacat la prudència necessària en la implementació de projectes d’intel·ligència artificial (IA), assenyalant que el 80% d’aquests projectes no sobreviuen el primer any. Ha subratllat que la IA no garanteix un augment immediat dels beneficis i recomana fer una anàlisi acurada de les dades abans de prendre decisions.

Escayola ha explicat diferents tipus d’analítiques (descriptiva, predictiva i prescriptiva) com a base per a entendre què està passant a l’empresa, per què està passant, què passarà i com aconseguir els resultats desitjats. També ha parlat de casos d’ús amb impacte, com l’optimització de preus, el màrqueting mix modeling i la segmentació de clients, posant èmfasi en la importància de gestionar bé les dades i treballar amb models d’IA preentrenats o crear-ne de propis.

Èric Risco, enginyer en intel·ligència artificial al Departament d’Oficina Digital d’Andorra Telecom, amb la ponència “Més enllà del hype: Casos pràctics d’intel·ligència artificial amb impacte.”, ha centrat la seva intervenció en definir la IA com una eina clau que està en un punt d’inflexió tecnològica, destacant la seva complexitat i el repte que suposa implementar-la en una organització. Ha parlat dels diferents usos de la IA, com el machine learning per a la predicció, detecció, personalització i assistència, i ha remarcat la importància de gestionar correctament les dades i utilitzar models preentrenats.

També ha compartit la seva experiència a Andorra Telecom, explicant com la IA s’ha anat introduint a l’empresa durant els últims anys, amb compromís empresarial, capacitació transversal i desenvolupament d’agents d’IA per a optimitzar processos com la recomanació de tarifes i assistents telefònics. Risco ha destacat que la IA permet fer més amb menys i que l’empresa ha generat més de 40 idees innovadores gràcies a la seva adopció.

A més de les conferències, els assistents han participat activament en les sessions de preguntes i intercanvi d’idees, generant un ambient de col·laboració i debat enriquidor. La jornada ha inclòs un espai de networking, que ha permès establir noves connexions entre professionals i empreses de diversos sectors.

Amb aquesta edició, Andorra Telecom es consolida com a referent en la difusió de coneixement sobre noves tecnologies aplicades al món empresarial, reafirmant el seu compromís amb la transformació digital i el creixement del teixit empresarial del Principat.