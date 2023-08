Gran correfoc pels 30 anys d’història dels Diables de l’Alt Urgell

Cartell anunciant el correfoc pels 30 anys dels Diables de l’Alt Urgell (Aj. la Seu)

El Grup de Diables de l’Alt Urgell es prepara per a encendre els carrers de la ciutat amb un correfoc espectacular en honor al seu 30è aniversari. L’esperat esdeveniment tindrà lloc el 28 d’agost, a les 22:30 hores, a la Plaça dels Oms. La nit promet ser màgica i plena de significat, amb un espectacle sorprenent basat en la llegenda dels 30 anys, tot seguit es donarà inici al correfoc pels carrers més antics de la ciutat i s’acabarà a la mateixa Plaça dels Oms amb un piromusical.

La llegenda dels Diables diu que fa 30 anys, en una nit tenebrosa com cap altra, la Seu d’Urgell va ser colpejada per una foscor inusual. La Lluna no va poder il·luminar ni el cel més ampli. Sense que els veïns en fossin conscients, tots els difunts de la ciutat van tornar a la vida, convocats pel Diable més poderós de tots. Tot el que va passar ja és història i, pares, mares i, sobretot, els avis i les àvies, poden explicar què va passar aquella nit d’agost.

El Grup de Diables vol expressar el seu agraïment i felicitacions a totes les persones i empreses que han compartit aquests 30 anys amb ells. Sense el seu suport, res d’això hauria estat possible.

També conviden tothom a participar, activament, en aquest correfoc especial. A través d’espurnes, foc i la música tradicional de la seva banda, serà una gran experiència.