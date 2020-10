Govern tanca l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Encamp en detectar positius a la majoria d’aules

Segons ha explicat el ministre portaveu Eric Jover aquest dimecres a la tarda s’ha seguit el criteri dels tècnics de l’Àrea Covid què han detectat a la majoria de classes analitzades en aquest centre, on a priori no hi havia cap cas, positius de la malaltia infecciosa.

Per la seva banda el ministre de Salut Joan Martínez Benazet ha afirmat que la malaltia en aquesta escola s’ha atomitzat i s’ha extés per la majoria d’aules com una taca d’oli. El centre educatiu haurà de romandre tancat fins el 18 d’octubre.