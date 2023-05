Govern regula les condicions per al finançament públic de l’atenció psicològica

Una nena visitada per un psicòleg (Getty Images)

El Govern ha aprovat la modificació del Reglament d’acreditació dels professionals de la salut per a signar conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i el Decret pel qual s’estableix la nomenclatura i les condicions per al finançament públic dels actes de psicologia ambulatòria. Els textos estableixen les condicions d’accés a l’atenció psicològica i la prestació dels actes de psicologia, defineixen el procediment d’avaluació dels resultats i fixen la nomenclatura i les tarifes de responsabilitat i les condicions específiques de finançament d’aquests actes mèdics.

La secretaria d’Estat de Salut en funcions, Helena Mas, ha presentat aquest dijous les condicions per al finançament públic de l’atenció psicològica, que estaran en vigor a partir del 17 de setembre, i ha manifestat la seva satisfacció per l’entrada dels actes de psicologia a la cartera de serveis de la CASS, després del treball dut a terme amb el COPSIA, que ha qualificat de col·laborador i enriquidor. Aquesta iniciativa s’inclou en el seguit d’accions dutes a terme en el marc del Pla integral de salut mental i addiccions, aprovat pel Govern el febrer del 2022.

Mas ha exposat que la regulació aprovada estableix que els professionals de la psicologia que vulguin prestar aquest servei amb finançament públic han de signar un conveni amb la CASS i de forma prèvia han d’estar degudament acreditats pel Ministeri de Salut. Les condicions per a l’acreditació dels professionals de psicologia són el compliment dels requisits de formació com a psicòleg clínic o màster oficial en l’àmbit de la psicologia clínica. També es podrà acreditar una experiència professional en l’àmbit de la psicologia clínica per un període mínim de cinc anys.

Pel que fa als criteris o les situacions d’inclusió per a accedir a l’atenció psicològica, poden accedir a l’atenció psicològica amb finançament per part de la CASS les persones de més de 3 anys que presentin una patologia en salut mental llur estat psicopatològic permeti una intervenció terapèutica psicològica. Per tal d’accedir-hi, tal com ha explicat Helena Mas, cal disposar d’una prescripció mèdica expedida pel metge o pediatre referent, el psiquiatre, el metge especialista referent o el metge especialista en ginecologia i obstetrícia.

La secretaria d’Estat en funcions, ha explicat que s’ha contemplat la possibilitat de fer un nombre màxim de sessions no presencials així com les condicions per a dur a les sessions amb aquest format. Les intervencions es duran a terme seguint les tècniques i protocols de tractament definits i elaborats pel Col·legi de psicòlegs, i validats pel Ministeri. En iniciar i finalitzar el tractament prescrit s’haurà de fer una avaluació dels resultats. A més també es farà una avaluació global dels resultats de la incorporació dels actes psicològics en la cartera de serveis en finalitzar el primer any i de manera periòdica.

Quant a les condicions de finançament, s’estableix una tarifa de 45 euros amb un finançament per part de la CASS del 75%. Així el pacient reemborsarà un import d’11,25 euros per sessió. El nombre màxim s’estableix en 10 sessions amb una durada mínima de 45 minuts per sessió, només renovable una vegada a l’any per 5 sessions. Aquestes condicions no s’apliquen en el cas dels actes de psicologia duts a terme pel servei de salut mental del SAAS, amb els quals es treballarà una regulació específica.

Més informació a https://www.salut.ad/salut-mental.