Govern proposa Xavier Sopena com a Fiscal General

La Seu de la Justícia. Foto: Fòrum.ad

El Govern ha acordat proposar al Consell Superior de la Justícia el nomenament de Xavier Sopena González com a Fiscal General. Sopena té una maîtrise en Dret Públic per la Universitat de Tolosa i ha cursat màsters de diferents especialitats, com ara en Drets Fonamentals (UNED) o en Dret de Família (Universitat Autònoma de Barcelona), sent, a més, doctor en Dret per la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Nascut el 1965 a Andorra la Vella, Xavier Sopena té experiència laboral en el Cos de Policia, arribant a ser director del 1999 al 2004. Així mateix, compta amb una dilatada trajectòria en el sector jurídic, exercint com a advocat des del 2005 i fins a la data. A més, durant aquest temps ha ocupat diversos càrrecs vinculats a la justícia; com assessor jurídic del Ministeri d’Interior entre el 2004 i el 2005, degà i vicedegà del Col·legi d’Advocats d’Andorra del 2020 al 2022 i del 2022 a l’abril 2023, respectivament.