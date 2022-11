Govern: Mesures de revaloració salarial, topall a l’augment del lloguer i increment de les pensions

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat dels ministres de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, i de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha presentat, aquest dimarts, 29 de novembre, les noves mesures per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania i en matèria d’habitatge.

Tal com ha apuntat Espot, des de fa setmanes l’Executiu buscava trobar un consens amb els diferents membres que conformen el Consell Econòmic i Social –les organitzacions empresarials i sindicals més representatives–. “Malgrat el diàleg, que ha permès acostar posicions, no s’ha pogut assolir un acord”. Per això, l’Executiu ha decidit impulsar un seguit de mesures que volen aglutinar els preceptes d’ambdues bandes “ponderades, equilibrades i justes”, que parteixen de la base que cal incrementar el poder adquisitiu de la ciutadania sense que el lloguer tingui un gran impacte.

Així doncs, les accions presentades versen al voltant de tres eixos: una revaloració dels salaris, una actualització de les rendes de lloguer, i un increment de les pensions de la CASS i les de solidaritat.

Pel que fa als sous, el salari mínim mensual augmentarà un 7% situant-se en els 1.286,13 euros. El cap de Govern ha recordat que, des del desembre del 2021 i tenint en compte l’increment que es va fer al mes de maig, el Govern ha incrementat el salari mínim en un 14%.

El ministre Gallardo també ha anunciat l’obligació d’incrementar, com a mínim, els salaris fixos bruts anuals inferiors a 48.000 euros. L’índex de revaloració és en funció de la franja salarial: és més alta per als qui cobren el salari mínim i va decreixent de manera gradual, en decrements del 0,5%, fins als qui cobren 48.000 euros anuals.

No obstant aquesta obligació mínima, l’Executiu recomana que l’augment sigui del 7% en totes les franges salarials. L’obligació només serà aplicable per als treballadors que hagin estat contractats amb més d’un any d’antelació a l’entrada en vigor del text. Es calcula que aquesta mesura afecta un 94% dels assalariats del país.

En el cas dels lloguers, es diferencia entre els contractes prorrogats i els que estan en vigor. En el primer cas, l’augment podrà ser de com a màxim el 5%. En el cas dels contractes en vigor, l’augment serà d’un màxim del 2%. El ministre Filloy ha apuntat que, amb aquesta mesura, la capacitat adquisitiva de les famílies més vulnerables no es veurà afectada de manera substancial, donat que l’increment de l’augment dels lloguers serà sempre inferior a l’augment salarial.

Finalment, el cap de Govern també s’ha referit a les pensions per a anunciar que tant les de jubilació, viduïtat i invalidesa inferiors al salari mínim interprofessional (gestionades per la CASS) com les de solidaritat per a la gent gran i per a les persones amb discapacitat, s’augmentaran també en un 7%: “aquest Govern continua donant molta importància a la vessant social i de protecció de les persones més desafavorides”.

Espot i els ministres Gallardo i Filloy han remarcat que aquestes noves mesures se sumen a les que ja s’han establert prèviament els darrers mesos amb la voluntat de potenciar la capacitat de consum, recuperar poder adquisitiu i fomentar l’estalvi i la sostenibilitat. Per això, n’ha citat algunes de les més destacades, com el recent aprovat ajut de 150 euros per a la calefacció, el transport públic gratuït, la devolució parcial dels impostos del carburant, el pla renova, la pròrroga dels contractes de lloguer, la flexibilització dels requisits per als ajuts i la creació d’habitatge protegit, entre d’altres.

El cap de Govern ha clos la presentació assegurant que el Govern és conscient de la difícil situació que travessa el país: “no em vull instal·lar en un fals conformisme; som conscients que bona part de la ciutadania té dificultats en la capacitat adquisitiva i que hi ha dificultats enormes per a accedir a un habitatge de lloguer. Ho sabem, i com que ho sabem, estem fent totes aquestes accions”. Així, s’han emplaçat a continuar treballant en aquest sentit.