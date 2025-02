Govern mantindrà la bonificació del 15% a la factura de la llum dels comuns, però no la gratuïtat del 100%

El ministre portaveu del Govern, Guillem Casal (SFGA)

El Govern es mostra reticent a bonificar el 100% de la factura de la llum als comuns com han demanat, es manté ferm en la posició de mantenir el 15% de bonificació en la factura de la llum, una situació que es va negociar fa uns mesos. I és que els comuns han demanat recentment que l’enllumenat de les parròquies torni a ser no bonificat, sinó completament gratuït, així com ho era abans de la guerra a Ucraïna.

“Si al final per a poder recapitalitzar FEDA demanem al conjunt de la ciutadania fer un petit esforç augmentant les tarifes energètiques, és important que tots hi participem. Perquè hem de tenir en compte que aquests ingressos que acaben al Govern, via transferència, ens permeten impulsar polítiques energètiques, sanitàries, educatives o d’ajudes socials”, manifestava aquest dimecres el ministre portaveu de l’Executiu, Guillem Casal.