Govern i Generalitat refermen el compromís de publicar en català la revista de la UNESCO ‘El Correu’

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha rebut aquest dijous a la tarda a la consellera de Cultura en funcions de la Generalitat de Catalunya, Àngels Ponsa. La trobada ha permès refermar el compromís d’ambdues institucions governamentals per continuar treballant i apostant per la publicació en català de la revista El Correu de la UNESCO. La publicació d’aquesta revista permet apostar per la diplomàcia cultural i la promoció de l’ús de la llengua oficial d’Andorra.

Des del mes de maig passat, la traducció al català de ‘El Correu de la UNESCO’ ja és una realitat. Aquest projecte ha estat possible gràcies a la implicació del Govern d’Andorra a través de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO, la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Perpinyà i la coordinació a càrrec de l’Associació UNESCO d’Igualada-Centre Internacional per a la Creativitat Audiovisual. Es publicaran 4 números l’any, un per trimestre.

La UNESCO ofereix un gran ventall de publicacions però ‘El Correu de la UNESCO’ és una de les més conegudes pel gran nombre i varietat de lectors i per la qualitat i actualitat dels articles que s’hi publiquen. La principal vocació de la revista és de difondre els ideals de la UNESCO i servir de plataforma per al diàleg entre les cultures.

Des de l’any 2017 s’ha reprès la publicació de la revista amb l’ajuda de la República Popular de la Xina. Cada número es publica en format PDF en cada una de les sis llengües oficials de l’Organització: àrab, xinès, espanyol, francès, anglès i rus. A més, també es publica en esperanto, portuguès, coreà i ara català.